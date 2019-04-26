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Роскосмос лицензирует полёты к звёздам и Луне 

Парламентская газета 59 минут назад
Госкорпорация «Роскосмос» получит право лицензировать космическую деятельность и создавать коммерческие организации. Пакет федеральных законов, уточняющих и расширяющих полномочия «Роскосмоса» вступает в силу 26 апреля.
Раньше лицензирование космической деятельности регулировало Правительство посредством постановлений, теперь же эти вопросы прописаны в федеральном законе, а курирует их теперь «Роскосмос».
На законодательном уровне космической считается любая деятельность, связанная с проведением работ по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Сюда относятся полёты в космос, наблюдение за объектами и телами в космическом пространстве, зондирование Земли из космоса, включая экологический мониторинг и метеорологию и прочие виды работ с использованием космической техники.
За невыполнение предписаний «Роскосмоса» об устранении нарушений лицензионных требований вводятся штрафы: для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.
Кроме того, теперь госкорпорация может создавать как некоммерческие, так и коммерческие организации в России и за рубежом. Решение о создании компании принимает наблюдательный совет «Роскосмоса».
Также у «Роскосмоса» появится ведомственный знак отличия, который даст право присвоить его владельцу звание «Ветеран труда».
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Наука и техника , Видео , Роскосмос
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