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SpaceX назвала взрыв корабля Crew Dragon «аномалией» 

Ридус 2 часа назад
Фото: © NASA
Американская компания SpaceX отказывается признавать, что ее космический корабль Crew Dragon взорвался во время последнего тестирования.
Несмотря на то, что в Сети уже есть сотни видео, на которых видно, как капсула взрывается при наполнении ракетным топливом, представители компании пока не торопятся с заявлением.
Случившееся представители SpaceX назвали «аномалией».
Напомним, что последний тест корабля прошел в субботу, 20 апреля, тогда специалисты провели огневые испытания системы. Но запуск закончился аварией, сообщается в Twitter администратора NASA Джима Брандестайна.
Эта авария практически полностью уничтожила корабль, и сейчас специалисты NASA и SpaceX проводят расследование ее причин. Сообщается, что неудачный запуск может отложить первый пилотируемый полет Crew Dragon на конец сентября или начало октября.
После случившегося компания взяла паузу в испытаниях, и только недавно появилась информация о произошедшем. Стоит отметить, что в заявлении SpaceX слово «взрыв» не упоминается.
Первоначальные тесты прошли успешно, но в ходе финального теста на испытательном стенде произошла аномалия. Главной целью наших испытаний является выявление подобных аномалий и удостоверение в том, что наши системы соответствуют высоким стандартам безопасности до полета. Мы тесно сотрудничаем с партнерами из NASA в ходе расследований, — сообщалось в заявлении.
Все еще неизвестно, что стало причиной неудачного запуска капсулы. Возможно, тестированию действительно помешала «аномалия».
Напомним, что Crew Dragon — это пилотируемый корабль, разработанный компанией SpaceX в рамках программы NASA Commercial Crew Program. Он рассчитан на перевозку до семи человек, вес корабля составляет 12 тонн.
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Комментарии
Наука и техника , Происшествия , Статьи , SpaceX , NASA
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