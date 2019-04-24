На Марсе зафиксировано первое землетрясение

Французским ученым впервые в истории удалось зафиксировать подземные толчки на Марсе. Об этом во вторник сообщило во вторник Французское космическое агентство CNES.

Сделать это значимое открытие удалось американскому исседовательскому зонду InSight, который совершил посадку на Марсе в ноябре 2018 года, а в декабре развернул на нем французский сейсмометр. В феврале прибор начал «слушать» поверхность планеты и вот,

6 апреля был получен первый слабый, но отчетливый сейсмический сигнал.

Причем, по мнению ученых, исходил он из недр планеты, а не являлся следствием внешнего воздействия.

«Нашего мервого марсотрясения мы ждали месяцами, — пояснил Филипп Лоньоне, руководитель команды разработчиков прибора из Французского космического агенства. — Это так волнительно — наконец-то доказать, что Марс сейсмически активен. Мы надеемся на получение детальных результатов, когда изучим это глубже и смоделируем наши данные».

Сила толчка была слишком мала, чтобы сказать хоть что-то внутреннем строении планеты, что является главной целью миссии InSight. Сигнал такой слабой силы не мог быть даже зарегистрирован на Земле, уточняют ученые, однако поверхность Марса настолько «мертва» в сейсмическом отношении, что это стало возможным.

Первые сейсмометры за пределами Земли были размещены американскими астронавтами на Луне, которые проводили измерения сейсмической активности спутника Земли в 1969-72 годы.

Французские ученые говорят, что марсианский сигнал чем-то напоминает толчки, зафиксированные ранее на Луне.

«Первые данные с InSight продолжают науку, которая была начата миссиями «Аполлон», — считает глава миссии Брюс Банердт из NASA, — Мы продолжали собрать фоновый шум до последнего времени, однако это событие стало официальным открытием новой области — марсианской сейсмологии».

Также сообщается о фиксации трех куда более слабых сигналах, которые были отмечены 14 марта, 10 и 11 апреля, и тоже могут иметь сейсмическую природу.

InSight совершил мягкую посадку на Марс 26 ноября прошлого года в районе нагорья Элизий. Набор имеющихся на борту научных инструментов позволит аппарату изучать тепловые потоки, идущие из недр планеты, сейсмическую активность и понять природу ее ядра. В прошлом NASA уже отправляло на Марс сейсмометры — на двух аппаратах «Викинг» в 1976 году. Однако они не выполнили поставленных задач — один сломался, второй сильно вибрировал из-за марсианских ветров.

Брюс Банердт, тогда выпускник университета, занимавшийся геологией, хорошо помнит свои эмоции, когда стало понятно, что сейсмометры «Викингов» не сработали. Сегодня, став геофизиком в Лаборатории реактивного движения и руководителем миссии InSight, он переживает схожие чувства.

«Я едва ли могу спать по ночам, — говорил ученый после запуска миссии. — Ведь проделан такой длинный путь».

Ранее на Марс посылалось несколько исследовательских аппаратов. Марсоходы, посадочные модули, орбитальные корабли — все они изучали поверхность планеты, ее атмосферу и ближайшее космическое окружение. Уникальность InSight в том, что этот зонд впервые должен изучить внутреннее строение Марса, для этого ему придется бурить поверхность.

Сейсмометр (SEIS) состоит из трех детекторов, способных фиксировать колебания грунта на высоких и малых частотах. С его помощью ученые будут фиксировать естественные «марсотрясения», удары от метеоритов, а также особенности гравитационного взаимодействия Марса с его спутником Фобосом.

Этот инструмент был создан в сотрудничестве NASA с Французским космическим агентством. В конце февраля зонду NASA Mars InSight впервые удалось пробурить грунт на Марсе. По имеющимся данным, за первые четыре часа работы буровая установка HP3 марсианского зонда нанесла 4 тыс. ударов по поверхности Марса.

Миссия стартовала с базы ВВС США «Ванденберг» в Калифорнии в мае 2018 года при помощи ракеты Atlas V. Запуска InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) ученые ждут очень давно. Изначально старт миссии был запланирован на май 2016 года, но тогда запуск был отменен из-за небольшой утечки внутри сейсмометра, которую не успели ликвидировать.