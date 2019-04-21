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«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Телестудия госкорпорации "Роскосмос" опубликовала на YouTube видеоролик с "музыкой", издаваемой пульсарами — быстро вращающимися нейтронными звездами, для этого радиосигналы от далёких светил перевели в звуковые волны, сообщается на странице телестудии.
"Переведя частоту сигналов в звуковые волны, можно получить музыку. Звуковой ряд создан на основе данных космического телескопа "Спектр-Р" проекта "Радиоастрон", — говорится в подписи к видео.
В видео можно услышать звуки пульсаров B0329+54, B0525-21 и других.
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