Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились

Во время испытания корабля Dragon на космодроме во Флориде произошла авария. Инцидент чреват переносом первого запуска астронавтов к МКС на частном корабле Илона Маска.

Во время испытаний пилотируемого корабля Dragon во Флориде произошла авария, последствия которой могут отразиться на планах компании Space X запускать астронавтов к Международной космической станции. Об этом сообщают американские СМИ.

Одним из первых еще до официальных заявлений о происшествии сообщил фотограф издания Florida Today Крейг Бейли, который наблюдал за тестовыми испытаниями корабля в районе Коко-Бич и заметил клубы желтого дыма, поднимающиеся с места испытаний и видные на мили вокруг

Произошло это накануне в субботу, примерно в 22.30 МСК.

Вскоре последовали и официальные подтверждения. «Ранее сегодня SpaceX проводила серию испытаний двигателей тестового корабля Crew Dragon на нашей посадочной площадке номер 1 на мысе Канаверал во Флориде, — сообщили в компании Space X. — Первые тесты прошли успешно, однако заключительное испытание закончилось аномалией на испытательном стенде».

После успешного тестового полета к МКС в марте этого года в компании начали готовиться следующему этапу — испытанию аварийной посадочной системы. Она призвана спасать жизни экипажа в случае аварийного пуска ракеты и должна срабатывать аналогично российской системе аварийного спасения, благодаря которой в октябре 2018 года были сохранены жизни космонавтов корабля «Союз МС-10».

В ходе таких тестов производится запуск восьми двигателей SuperDraco, которые вмонтированы в корпус корабля Crew Dragon, которые в случае аварийной ситуации должны увести аппарат от ракеты и спасти экипаж.

Первый удачный тест этой системы был произведен компанией еще в 2015 году. Пока не известно, что именно произошло во время нынешних испытаний. В Военно-воздушных силах, на базе которых проводятся тесты, сообщили, что пострадавших нет.

«Главная причина, по которой мы занимаемся испытаниями — необходимость получить гарантию, что наши системы отвечают самым строгим требованиям безопасности, и выявить аномалии наподобие этой, — говорится в сообщении компании. — Наши команды занимаются расследованием и работают в тесном сотрудничестве с партнерами из NASA».

Пока не ясно, как отразится случившееся на планах компании осуществить первый пилотируемый пуск к МКС в текущем году.

«Однако расписание может быть сдвинуто в зависимости от того, насколько серьезным окажется вопрос и сколько понадобится времени на его решение», — пишет издание Space.com.

До инцидента планировалось, что первый пилотируемый полет состоится не ранее июля текущего года.

На случившееся поспешил отреагировать глава NASA Джим Брайденстайн, который сообщил, что в NASA уведомлены о результатах испытаний и произошедшей аномалии.

«NASA и Space X изучают аномалию, произошедшую сегодня во время статического огневого испытания на площадке во Флориде. Вот почему мы занимаемся испытаниями. Мы будем учиться, делать соответствующие улучшения и безопасно двигаться по Программе частных пилотируемых космических кораблей», — заявил чиновник.

Спустя несколько часов после происшествия издание Parabolic Arc, ссылаясь на свои источники на мысе Канаверал, сообщило, что в испытаниях принимал участие летавший в марте корабль Crew Dragon,

«Испытания системы спасения и пилотируемый полет к МКС, намеченные на июнь и июль соответственно, откладываются на неопределенный срок», — пишет издание. Позднее там добавили, что принадлежность пострадавшего корабля неизвестна.

Тестировать двигатели SuperDraco, используемые при аварийном старте, в компании Space X начали еще в 2012 году. Этот двигатель использует смесь монометилгидразина (горючее) и тетраоксида диазота (окислитель), — весьма токсичные компоненты, которые, однако позволяют их без проблем хранить как на Земле, так и в космосе.

Система аварийного спасения — одна из самых важных и чувствительных систем в пилотируемых пусках, и если ее надежность будет подвергаться сомнению,

NASA, как заказчик пуска, обязательно обратит на это внимание, считают американские эксперты.

Исторический запуск первого в истории частного пассажирского космического корабля Илона Маска, который в скором будущем станет прямым конкурентом российским кораблям «Союз» в доставке космонавтов на МКС, состоялся 2 марта. 3 марта он успешно пристыковался к МКС.

«Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС! Это первый частно спроектированный и управляемый космический корабль для экипажа!» — сообщили в компании.

Особенностью этой стыковки было то, корабль проводит ее в автоматическом режиме, в отличие от грузовых кораблей Dragon, которые стыкуются со станцией при помощи специальной руки-манипулятора.

Новый корабль Маска пилотируемый, однако ради безопасности его дебютная миссия состоялась в непилотируемом режиме. Вместо людей на борту корабля расположился манекен персонажа фильмов «Чужой» Эллен Рипли.

«Наша цель — получить представление о том, что будут испытывать люди на «ее» месте. Хотя мы и не ожидаем каких-либо сюрпризов, тем не менее хотели бы удостовериться, что полеты астронавтов будут безопасными», — пояснили накануне запуска в руководстве миссии.