Китай изучает возможности высадки человека на Луну

Китай , как и многие страны мира, рассматривает и изучает возможности высадки своего человека на Луну, заявил РИА Новости замглавы центра лунных и космических исследований Китайского национального космического управления Юй Гобинь.

"Во всех странах мира, включая Китай, думают о высадке человека на Луну, так как после американской миссии "Апполон-17" в 1972 году никто из землян не оставлял на Луне свой след", — отметил Юй Гобинь.

Он добавил, что "в настоящее время все страны вновь охватил особый энтузиазм в отношении лунных исследований, существует очень много точек зрения и программ, вполне очевидно, что, к примеру, США о своих планах заявили всему миру, я убежден, что они обладают реальными силами реализовать их".

"Китай, как я полагаю, также рассматривает возможности в этой области, но, пожалуй, все-таки это не произойдет в короткий срок", — отметил он.

Ранее в распространенном документе головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш сообщалось, что первая российская пилотируемая экспедиция должна отправиться на Луну в 2031 году, а затем такие полеты планируется сделать ежегодными. В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".