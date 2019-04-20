Китай, как и многие страны мира, рассматривает и изучает возможности высадки своего человека на Луну, заявил РИА Новости замглавы центра лунных и космических исследований Китайского национального космического управления Юй Гобинь.
"Во всех странах мира, включая Китай, думают о высадке человека на Луну, так как после американской миссии "Апполон-17" в 1972 году никто из землян не оставлял на Луне свой след", — отметил Юй Гобинь.
Он добавил, что "в настоящее время все страны вновь охватил особый энтузиазм в отношении лунных исследований, существует очень много точек зрения и программ, вполне очевидно, что, к примеру, США о своих планах заявили всему миру, я убежден, что они обладают реальными силами реализовать их".
"Китай, как я полагаю, также рассматривает возможности в этой области, но, пожалуй, все-таки это не произойдет в короткий срок", — отметил он.
Ранее в распространенном документе головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш сообщалось, что первая российская пилотируемая экспедиция должна отправиться на Луну в 2031 году, а затем такие полеты планируется сделать ежегодными. В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".
В марте вице-президент США на заседании национального космического совета США объявил, что президент Дональд Трамп распорядился отправить американских астронавтов на Луну в течение пяти лет. Пенс заявил, что "следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американцы", и дал указание сделать это в 2024 году любыми средствами. При этом в проекте бюджета космического ведомства США сообщалось, что высадку американского астронавта планируется осуществить к 2028 году.