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Ученые расшифровали ДНК крестоносцев 

360tv.ru + ещё 7 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Изучение ДНК из останков крестоносцев, захороненных в начале XIII века у города Сидон в Ливане, показало, что рыцари могли заводить семьи и смешиваться с населением Ближнего Востока. Об этом свидетельствует пресс-релиз, опубликованный на Phys.org.
Исследование проводили ученые Института Сенгера в Великобритании. Из захоронения 25 человек вблизи ливанского города Сидон удалось выделить ДНК девяти человек.
Выяснилось, что трое из них были рыцарями из Европы, четверо — уроженцами Ближнего Востока, а у двоих были смешанные корни. Это значит, что участники крестовых походов, попадая в Ливан, заводили там семьи и детей с местным населением.
Тем не менее, есть и другая версия. Некоторые ученые считают, что в те времена убитых во время сражений воинов хоронили вместе, независимо от их национальности, религии и так далее.
Крестовые походы — масштабные религиозные завоевания в XI–XV веках. С их помощью рыцари из Западной Европы расширяли свое влияние в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.
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Наука и техника , Ливан , Великобритания
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