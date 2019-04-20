Ученые расшифровали ДНК крестоносцев

Изучение ДНК из останков крестоносцев, захороненных в начале XIII века у города Сидон в Ливане , показало, что рыцари могли заводить семьи и смешиваться с населением Ближнего Востока. Об этом свидетельствует пресс-релиз, опубликованный на Phys.org.

Исследование проводили ученые Института Сенгера в Великобритании . Из захоронения 25 человек вблизи ливанского города Сидон удалось выделить ДНК девяти человек.

Выяснилось, что трое из них были рыцарями из Европы, четверо — уроженцами Ближнего Востока, а у двоих были смешанные корни. Это значит, что участники крестовых походов, попадая в Ливан, заводили там семьи и детей с местным населением.

Тем не менее, есть и другая версия. Некоторые ученые считают, что в те времена убитых во время сражений воинов хоронили вместе, независимо от их национальности, религии и так далее.

Крестовые походы — масштабные религиозные завоевания в XI–XV веках. С их помощью рыцари из Западной Европы расширяли свое влияние в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.