В чем проблема Роспатента? Отвечает омбудсмен

Омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей Анатолий Семенов назвал проблемы патентной системы и объяснил, как их исправить.

Руководство Роспатента заявляет о продолжающемся падении приема заявок на патенты в реальном секторе — на 4% в 2018 году. Глава службы Григорий Ивлиев считает, что это общемировая тенденция. Вы считаете так же?

Нет. Странно говорить о мировой тенденции, ведь, судя по отчету Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) за 2018 год, ситуация неоднородна.

Согласно ему, Роспатент — лидер по доле удовлетворенных патентных заявок — более 75%. В Германии , Индии, Великобритании США , например, удовлетворяют менее 50%.

Косвенно это свидетельствует о том, что Роспатент очень «старается» и регистрирует то, что в других странах не считают охраноспособным — всякого рода «мусорные» патенты.

В то же время отчет WIPO демонстрирует падение общего числа поданных в Роспатент заявок — на 11,3% в 2017 году по сравнению с 2016-м. В Бразилии , например, падение составил 8,4%, в Китае — 5,6%, в Индонезии — 3,5%.

Лидерство России по этому показателю обусловлено тем, что патент — это средство ограничения конкуренции. Однако ограничивать ее можно в одном случае — при ведении бизнеса в стране. Между тем американские и европейские компании уходят с российского рынка из-за санкций, так что рост патентования маловероятен. Зачем патентовать что-то на рынке, на котором они не собираются работать? Падение патентования — это отражение этой ситуации.

Впрочем, есть и другая проблема: российская патентная система не пользуется большим доверием. Проблема в том, что решения Роспатента о регистрации утверждает его руководитель, а чтобы оспорить решение, надо идти в Палату по патентным спорам, которая состоит из сотрудников Роспатента.

Если же спор в Палате был выигран, то ее решение не вступает в силу сразу, а попадает на утверждение к руководителю Роспатента. Возникает конфликт интересов — он подписал решение о регистрации, он же должен подписывать решение о том, что регистрация незаконна.

Достаточно часто встречается ситуация, когда коллегия Палаты вынесла решение о прекращении патента, а руководитель Роспатента не утверждает его и отправляет на повторное рассмотрение в ином составе. Причем причины этого обычно не объясняются.

Понятно, что эта ситуация вызывает дополнительное недоверие к нашей системе. Вы одной рукой регистрируете, другой прекращаете. Это выглядит неубедительно.

Например, именно по этой причине в Госдуме была создана рабочая группа по фармацевтике. Депутатов озаботила ситуацией, когда Роспатент «убивал» российские патенты в интересах американских компаний.

Роспатент попросил дополнительные деньги на цифровизацию. У этой истории есть продолжение?

Проблема в том, что цифровизация хороша, только если приводит к решению системных проблем…

Каких именно проблем?

Мне хотелось бы, чтобы Роспатент сделал три вещи. Первое — открыл реестры для всех предпринимателей. Поиск по базам данных, в первую очередь товарных знаков. Причем поиск не только по номеру, но и по описанию. Нужно, чтобы предприниматель мог проверить регистрацию в базе, но по факту он этого сделать не может, потому что она закрытая и платная. Тем самым Роспатент поощряет рост числа правонарушений — предпринимателей наказывают без вины.

Второе — устранил конфликт интересов между Палатой по патентным спорам и главой Роспатента. Палата по патентным спорам — это квазисуд. Суд должен выносить окончательное решение, а не отправлять его на утверждение руководителю. Это странно выглядит, а право руководителя немотивированно не согласиться с решением Палаты — выглядит еще более странно.

Это содержит в себе потенциал для коррупции

Третье — сейчас Палата по патентным спорам работает по регламентам, которые по качеству и рядом не стояли с Арбитражным и Гражданским процессуальными кодексами. Проблема в том, что Палата не может проверить заявление о фальсификации, не может провести экспертизу. То есть вы приходите в палату, чтобы оспорить какой-нибудь патент, а вам приносят бумажку, нарисованную в фотошопе, и говорят, что все нормально, а вы даже не можете сказать, что она сфальсифицирована. Приходится идти в суд. Возникает вопрос — а зачем тогда нужна Палата, если у нее нет очевидно необходимых инструментов? Все серьезные процедуры по исследованию доказательств перекладываются на суд.

Сколько времени обычно занимает исследование доказательств в Палате?

Год — совершенно спокойно. Пока назначат заседание, пока рассмотрят, пока будет предварительное заседание, пока основное. Это потеря времени. Вы целый год там проводите, понимая, что у вас все равно нет средств для исследования и доказательств, как в суде.

Потом Палата выносит решение, с которым может не согласиться руководитель, дело отправляется на повторное рассмотрение и только после этого можно идти в суд.