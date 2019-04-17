НАСА подтвердило наступление климатической катастрофы

Специалисты НАСА подтвердили точность недавно полученных данных, свидетельствующих о быстром глобальном потеплении. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

С 2003-го по 2017 год исследователи измеряли температуры воздушного слоя у поверхности моря, суши и ледяного покрова с помощью спутника Aqua, на борту которого находится атмосферный инфракрасный зонд AIRS (Atmospheric Infrared Sounder). Показатели затем сравнили с результатами анализа приповерхностных температурных аномалий, проведенных Институтом космических исследований имени Годдарда.

Оказалось, что оба набора данных соответствуют друг другу. Согласно результатам, температура земной поверхности повысилась во всем мире за последние 15 лет, а самыми теплыми за всю историю инструментальных наблюдений в порядке возрастания стали 2016, 2017 и 2015 годы.

По словам ученых, спутниковый мониторинг подтверждают данные наземных станций, которые могли давать неточную информацию из-за перемещения, систематических ошибок в инструментах и методах измерения, а также из-за разрастания тепловых островов. Кроме того, новые результаты показывают, что наземные наблюдения могут недооценивать скорость температурных изменений в Арктике.

Согласно расчетам ученых, если не будет принято никаких мер по снижению выбросов парниковых газов, то к концу века температура морской воды в верхнем слое толщиной в две тысячи метров повысится на 0,78 градуса Цельсия. Это поднимет уровень моря за счет теплового расширения на дополнительные 30 сантиметров вдобавок к подъему береговой линии из-за таяния ледников. Рост температуры спровоцирует более сильные штормы, ураганы и экстремальные осадки.