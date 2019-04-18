Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС

И ракета, и грузовой корабль принадлежат компании Northrop Grumman.

Ракета-носитель Antares вместе с кораблем Cygnus с грузом стартовала в Виргинии на МКС. Видео взлета NASA опубликовало в Twitter.

Старт ракеты-носителя был дан в 23.46 по московскому времени с космодрома Валлопс на востоке США. Корабль Cygnus должен доставить на орбиту около трех с половиной тонн груза. Его прибытие на МКС запланировано на 19 апреля.

И ракета, и грузовой корабль принадлежат компании Northrop Grumman.

Кроме предметов первой необходимости на станцию будут доставлены мыши для научных исследований.