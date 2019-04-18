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Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС 

ТК «Звезда» + ещё 6 54 минуты назад
Фото: NASA, Twitter © Фото: nasa.gov
И ракета, и грузовой корабль принадлежат компании Northrop Grumman.
Ракета-носитель Antares вместе с кораблем Cygnus с грузом стартовала в Виргинии на МКС. Видео взлета NASA опубликовало в Twitter.
Старт ракеты-носителя был дан в 23.46 по московскому времени с космодрома Валлопс на востоке США. Корабль Cygnus должен доставить на орбиту около трех с половиной тонн груза. Его прибытие на МКС запланировано на 19 апреля.
И ракета, и грузовой корабль принадлежат компании Northrop Grumman.
Кроме предметов первой необходимости на станцию будут доставлены мыши для научных исследований.
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Наука и техника , Армия , Наука , Технологии , NASA
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