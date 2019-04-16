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Ученые нашли в созвездии Лебедя «пятерку» из трех планет и двух звезд 

РИА Новости + ещё 1 16 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Повторные наблюдения за уникальной звездной системой Kepler-47 в созвездии Лебедя помогли астрономам найти в ней еще одну планету, что расширило число ее обитателей до пяти — двух звезд и трех миров. Подробное описание планеты было опубликовано в Astronomical Journal.
"Мы предполагали, что если в системе Kepler-47 есть еще планета, то ее орбита будет еще больше удалена от светил, чем у двух уже известных нам миров. С другой стороны, мы и не могли предположить, что она окажется самым крупным газовым гигантом системы. Это поразило нас до глубины души", — заявил Уильям Уэлш (William Welsh) из государственного университета Сан-Диего (США).
Так называемые "татуины" — планеты, вращающиеся вокруг двух звезд — крайне редки по астрономическим меркам. С момента открытия первой такой планеты, найденной обсерваторией "Кеплер" в 2011 году, было обнаружено всего 11 "татуинов" в девяти звездных системах. Ученые связывают их редкость с тем, что такие планеты редко формируются и их крайне сложно видеть при помощи имеющихся сегодня телескопов.
В частности, многие астрономы сегодня считают, что приливные силы, вырабатываемые гравитационными взаимодействиями светил, будут мешать формированию небольших планет или рождению множества крупных газовых гигантов. В пользу этого говорят данные по составу всех 11 татуинов, а также то, что за все время наблюдений астрономы открыли всего одну "многопланетную" систему такого типа — Kepler-47.
Уэлш и его коллеги сообщили об ее открытии в августе 2012 года, обнаружив характерные колебания в яркости светил, порожденные прохождением планет по их дискам. Она находится в созвездии Лебедя, примерно в 3,5 тысячах световых лет от Земли, и представляет собой двойную звезд.
Одна из них похожа по размерам и массе на Солнце, а вторая меньше его примерно в три раза. Как показали снимки с телескопа "Кеплер", вокруг них кружат две крупные планеты, похожие по габаритам и свойствам на Нептун и Уран. Первый "татуин", обладающий рекордно малыми размерами, совершает оборот вокруг звезд за 49 дней, а вторая, более крупная и далекая планета, облетает их за 303 дня.
Ее открытие, как отмечает Уэлш, сразу привлекло внимание всего научного сообщества не только из-за "невозможной" орбитальной конфигурации, но и по той причине, что вторая планета находится внутри "зоны жизни", где вода может существовать в жидком виде. Микробы вряд ли могут существовать в атмосфере газового гиганта, однако ничто не мешает им появиться на поверхности или в океанах лун этого далекого "татуина".
Еще до объявления ее открытия ученые заметили еще один набор провалов яркости, свидетельствовавшей о наличии третьего мира в системе Kepler-47. Тогда они не смогли доказать, что он существует, так как за последующие месяцы они не зафиксировали повторных событий такого же типа.
Уэлш и его коллеги продолжили наблюдения, и в последующие годы они зафиксировали еще шесть подобных всплесков в силе свечения Kepler-47, не связанных с двумя другими планетами. Этих данных хватило для вычисления орбиты этой планеты и открытия у нее сразу нескольких неожиданных свойств.
В частности, она неожиданно оказалась расположена посередине между двумя другими "татуинами", а не за ними, как думали планетологи. Соответственно, год на ней длится примерно 87 дней, а ее масса и размеры оказались существенно выше, чем у других миров Kepler-47 — ее диаметр в семь раз больше поперечника нашей планеты, а масса — в 15-25 раз выше, чем у Земли.
Как и внешний мир этой системы, третий "татуин" Kepler-47 находится внутри "зоны жизни", хотя и подходит очень близко к его внутренней границе. В ее окрестностях должны царить почти земные температуры, что должно благоприятствовать зарождению жизни на лунах этого газового гиганта, заключают ученые.
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Наука и техника , Наука , Погода , США
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