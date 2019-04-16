Телескоп TESS обнаружил экзопланету, сопоставимую по размерам с Землей

Американский орбитальный телескоп TESS, приступивший к исследованиям в июле 2018 года, обнаружил экопланету, сопоставимую по размерам с Землей. Об этом сообщило во вторник интернет-издание Space.com со ссылкой на заявление группы ученых из Массачусетского технологического института (МТИ) и вашингтонского Института Карнеги, которые занимаются реализацией данного проекта.

Планета, получившая название HD 21749c, вращается вокруг звезды, которая находится в созвездии Сетки на расстоянии 53 световых лет от Земли. Она делает один оборот за 7,8 земного дня, и, как считают астрономы, вряд ли на ней возможно существование жизни, поскольку температура на ее поверхности достигает 430 градусов по Цельсию.

Тем не менее, TESS, сделав это открытие, доказал способность находить и пригодные для жизни планеты, указала астроном из МТИ Дайана Драгомир.

"Мы ожидаем, что TESS сумеет обнаружить еще пару дюжин других планет размером с Землю, которые потенциально могут быть обитаемыми", — добавила она.

"Нам предстоит еще определить массу и строение HD 21749c, что будет непростой задачей", — заметила, в свою очередь, соавтор исследования Шэрон Ванг, представляющая Институт Карнеги.

Большие надежды

Для вывода телескопа в космос 18 апреля 2018 года с космодрома на мысе Канаверал была использована разработанная компанией SpaceX ракета-носитель Falcon 9. TESS находится на эллиптической орбите, позволяющей совершать оборот вокруг Земли каждые 13,7 дня. Высота в перигее составляет 108 тыс. км, в апогее — 373 тыс. км. Ожидается, что миссия аппарата, создание которого обошлось примерно в $340 млн, продлится по меньшей мере два года.

Как отметил накануне запуска ракеты с телескопом представитель американского космического ведомства NASA Стивен Райнхарт, TESS "открывает дверь для исследований на совершенно другом уровне".

"Мы сможем изучать отдельные планеты и обсуждать различия между ними. Это новая эра в исследовании экзопланет", — подчеркнул он.

Основные цели TESS — звезды и их системы, находящиеся на расстоянии до 300 световых лет от Земли. Предполагается, что обсерватория, оснащенная четырьмя широкоугольными камерами, изучит более 200 тыс. звезд с задачей выявить на их ярком фоне крохотные пятна, которые могут оказаться экзопланетами. Ими в дальнейшем более углубленно будут заниматься уже другие телескопы, в частности, James Webb с диаметром зеркала 6,5 м, запуск которого в космос планируется на 30 марта 2021 года.

Количество экзопланет

Основываясь на информации, полученной с помощью обсерватории Hubble, выведенной на орбиту в апреле 1990 года, и других телескопов, эксперты NASA высказывают предположение, что только в галактике Млечный путь, в которой расположена наша Солнечная система, имеется по меньшей мере 11 млрд планет, сопоставимых по размеру с Землей.

С 1995 года было подтверждено существование примерно 4 тыс. экзопланет, на которых потенциально возможна жизнь, и насчитывается еще около 4 тыс. "кандидатов".