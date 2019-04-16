Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые выяснили предназначение древних мегалитов 

Мир24 + ещё 2 32 минуты назад
Хранящие тайны дольмены и другие мегалиты в Европе оказались «семейными» кладбищами первых европейских фермеров. К такому выводу пришли шведские генетики: они расшифровали ДНК строителей этих сооружений. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.
По словам Магдалины Фрейзер из университета Упсалы (Швеция), строители дольмена Ансарве на острове Готланд генетически сильно отличались от живших там племен охотников-собирателей.
«Они хоронили своих близких и поддерживали свои погребальные традиции на протяжении как минимум 700 лет после того, как проникли в Европу», — отметила эксперт.
Кроме знаменитого британского Стоунхенджа, в Европе находятся более восьми тысяч мегалитических сооружений. Их построили разные племена первых фермеров-«мигрантов» с Ближнего Востока около 9-4,5 тысячи лет назад. Предназначение сооружений до сих пор вызывает споры ученых.
Одни считают, что постройки представляют собой религиозно-культовые сооружения. Другие ученые предполагают, что они выполняли роль обсерваторий, которые помогали древним людям следить за временем и отмечать важные события.
Фрейзер и ее коллеги изучают генетическую историю Европы времен конца каменного века уже несколько лет. Им удалось изучить останки, найденные в окрестностях трех мегалитов в Ирландии и на острове Готланд. Исследовав ДНК, ученые выяснили, что в дольменах захоронены в 3600–3500 годах до нашей эры представители поколений первых фермеров Европы.
Оказалось, что мужчины приходились друг другу прямыми родственниками, а погребенные с ними женщины были родными по отцовской линии, то есть все они являлись членами одной большой семьи, в которой наследование шло по мужской линии.
Фрейзер и ее коллеги планируют в ближайшее время провести раскопки у других мегалитических постройках Европы, и еще раз проверить теорию о «семейном» характере этих сооружений.
Ранее шведские ученые объяснили загадочное появление Стоунхенджа. По версии ученых Гетеборгского университета, мегалиты воздвигали по всей Европе вдоль побережья Средиземного моря и Атлантического океана. Люди тех времен часто путешествовали по морю. Увидев необычное сооружение, они приносили о нем весть в свои родные поселения и вскоре там строили нечто подобное. По мнению ученых, именно так и мог появиться самый известный исторический памятник данного типа — английский Стоунхендж в британском Уилтшире неподалеку от города Солсбери.
Мир24: последние новости
Британка нашла в поле уникальную брошь короля Эдуарда IV Израиль отправит на Луну второй зонд после крушения первого Первый полет самого большого в мире самолета попал в Сеть
Комментарии5
Наука и техника , Видео , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Эквадора оправдался за выдачу Ассанжа3
«Нужны десятилетия»: Нотр-Даму вынесли вердикт151
Что потеряно при пожаре в Нотр-дам де Пари9
Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»42
Страны мира сочувствуют и предлагают помощь Франции
Видео
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО
В мире
Нотр-Дам-де-Пари в огне: появились детали пожара
Пожары В мире
«Конечно, переспала бы»: Бузова унизила бывшего мужа
Шоу-бизнес
Никуда не пойдет: Зеленскому нашли замену
В мире Конфликты
«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех
Украина В мире
Неожиданно: Верка Сердючка едет на «Евровидение»
Шоу-бизнес Другое
Недолго музыка играла: Зеленский попал под статью
Украина В мире
«Путинскую Россию» впутали в борьбу за Финляндию
Конфликты В мире
Вынесен вердикт: Зеленский не признал Крым
Украина В мире
«Теперь видно, какая вы украинка»: Maruv затравили
Шоу-бизнес Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение