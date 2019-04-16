Ученые выяснили предназначение древних мегалитов

Хранящие тайны дольмены и другие мегалиты в Европе оказались «семейными» кладбищами первых европейских фермеров. К такому выводу пришли шведские генетики: они расшифровали ДНК строителей этих сооружений. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

По словам Магдалины Фрейзер из университета Упсалы (Швеция), строители дольмена Ансарве на острове Готланд генетически сильно отличались от живших там племен охотников-собирателей.

«Они хоронили своих близких и поддерживали свои погребальные традиции на протяжении как минимум 700 лет после того, как проникли в Европу», — отметила эксперт.

Кроме знаменитого британского Стоунхенджа, в Европе находятся более восьми тысяч мегалитических сооружений. Их построили разные племена первых фермеров-«мигрантов» с Ближнего Востока около 9-4,5 тысячи лет назад. Предназначение сооружений до сих пор вызывает споры ученых.

Одни считают, что постройки представляют собой религиозно-культовые сооружения. Другие ученые предполагают, что они выполняли роль обсерваторий, которые помогали древним людям следить за временем и отмечать важные события.

Фрейзер и ее коллеги изучают генетическую историю Европы времен конца каменного века уже несколько лет. Им удалось изучить останки, найденные в окрестностях трех мегалитов в Ирландии и на острове Готланд. Исследовав ДНК, ученые выяснили, что в дольменах захоронены в 3600–3500 годах до нашей эры представители поколений первых фермеров Европы.

Оказалось, что мужчины приходились друг другу прямыми родственниками, а погребенные с ними женщины были родными по отцовской линии, то есть все они являлись членами одной большой семьи, в которой наследование шло по мужской линии.

Фрейзер и ее коллеги планируют в ближайшее время провести раскопки у других мегалитических постройках Европы, и еще раз проверить теорию о «семейном» характере этих сооружений.

Ранее шведские ученые объяснили загадочное появление Стоунхенджа. По версии ученых Гетеборгского университета, мегалиты воздвигали по всей Европе вдоль побережья Средиземного моря и Атлантического океана. Люди тех времен часто путешествовали по морю. Увидев необычное сооружение, они приносили о нем весть в свои родные поселения и вскоре там строили нечто подобное. По мнению ученых, именно так и мог появиться самый известный исторический памятник данного типа — английский Стоунхендж в британском Уилтшире неподалеку от города Солсбери.