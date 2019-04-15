Ученые нашли тайный ход при раскопках бастиона XIX века в Севастополе

Российские ученые обнаружили тайный подземный тоннель на одном из ключевых укреплений Севастополя времен Крымской войны XIX века — Четвертом бастионе. Предположительно, по нему тайно переходили солдаты для организации неожиданных конратак по осаждавшим город войскам, сообщили ТАСС в пресс-службе Института истории материальной культуры Российской Академии Наук (ИИМК РАН).

"Экспедиция ИИМК РАН, проводящая совместно со специалистами Эрмитажа и волонтерами Русского географического общества исследования на Историческом бульваре в Севастополе, обнаружила под Четвертым бастионом ранее не известный историкам тайный подземный ход, который был прорублен в скальной породе на глубине около 4 м", — рассказали в институте.

В пресс-службе уточнили, что подземный ход не значится ни на одном известном плане укреплений Севастополя. Ученые считают, что внутри тоннеля было необходимое для оборонительных целей оборудование и, возможно, освещение. Сотрудники экспедиции смогут только расчистить начало подземного хода и обозначить его на чертежах, дальнейшее продвижение небезопасно.

"Ход ведет из рва, представляющего собой глубокую траншею для передвижения наших войск. Ход высотой около 1,7 м полностью вырублен в скальной породе на глубине около 4 м, идет под Четвертым бастионом и ведет во внутреннюю часть крепости. По нему незаметно проходили наши войска по всему периметру бастиона, перебирались в ров и контратаковали французов", — цитирует пресс-служба руководителя экспедиции Сергея Соловьева.

В институте добавили, что участники экспедиции, которая начала работу в конце 2018 года, сделали около 8 тыс. находок.

" [Среди находок археологов] самые различные образцы вооружения середины XIX века — от пуль до бомб и ядер, амуниция, в том числе образцы пуговиц всех полков, участвовавших в обороне Севастополя. Особый интерес представляет исследование укреплений — это два ряда блиндажей. Найдено погребение солдата в полной амуниции — возможно, это был очень уважаемый человек, захоронение еще предстоит исследовать", — отметили в пресс-службе.

Первая оборона Севастополя

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Бои за город во время Крымской войны принято называть Первой обороной Севастополя.

Четвертый бастион, построенный для обороны города, стал одним их ключевых элементов укреплений наряду с более известным Малаховым курганом.