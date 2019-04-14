Самый крупный в мире самолет совершил первый полет в США

Первые летные испытания американского самолета-носителя Stratolaunch Model 351 состоялись над пустыней Мохаве в Калифорнии. Об этом сообщается в «твиттере» аэрокосмической компании Stratolaunch Systems.

«Невероятное утро для нашей команды! Спасибо партнерам из Scaled Composites за их усердную работу», — говорится в посте, к которому прикреплены две фотографии самолета-гиганта — в процессе полета и при приземлении.

What an incredible morning for the Stratolaunch team! Thank you to our partners at @ScaledC for their hard work.



Learn more about today’s #StratoFirstFlight here:https://t.co/3gYFqeK304 pic.twitter.com/7xCoVOHcB6— Stratolaunch (@Stratolaunch) 13 апреля 2019 г.

Другая запись снабжена видео с фрагментом полета.

Из нее следует, что максимальная скорость Stratolaunch в небе равнялась 304 км/ч.

Today the #Stratolaunch aircraft flew for 2.5 hours over the Mojave Desert, reaching a top speed of 189 mph. Check out the historic flight here: #StratoFirstFlight pic.twitter.com/x29KifphNz— Stratolaunch (@Stratolaunch) 13 апреля 2019 г. До этого официальный «твиттер» компании обновлялся 10 января текущего года, когда в ходе наземных испытаний Stratolaunch достиг скорости 226 км/ч с отрывом от земли передних стоек шасси.

В свою очередь, в авиастроительной компании Scaled Composites, принимавшей активное участие в реализации проекта, заявили, что «гордятся коллегами», выполнившими первый полет самолета.

В размещенном на сайте Scaled Composites материале особо подчеркивается, что успешно прошедшее первое тестирование воздушное судно отныне является самым большим в мире. Этот рекорд был отобран у советской машины Ан-225 «Мрия».

«Рекордный самолет-носитель Stratolaunch впервые поднялся в воздух 13 апреля 2013 года, находился в небе 149 минут и успешно приземлился в Мохаве, — отметили в компании. — Мы проектируем, производим и испытываем самый большой самолет с 2012 года. Цель проекта — сделать доступ к орбитальным позициям более удобным и надежным».

Как рассказал CNN присутствовавший при испытаниях фотограф Джек Бауэр, посмотреть на первый полет авиаисполина собрались десятки его коллег, а также блогеров и специалистов аэрокосмической отрасли.

Stratolaunch состоит из двух 72-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 м. Размах крыла — 117,3 км — является самым большим в истории. Самолет оснащен шестью двигателями производства Pratt&Whitney . Масса машины равна 250 т, с максимальной нагрузкой — порядка 590 т. Высота — 4,69 м. Движение по взлетно-посадочной полосе обеспечивает 28-колесное шасси.

Stratolaunch Systems была создана в 2011 году одним из основателей Microsoft Полом Алленом , который ушел из жизни в 2018-м из-за онкологического заболевания. Stratolaunch задумывался как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL, предназначенных для вывода спутников на орбиту.

Предполагается, что на первом этапе самолет будет нести одну ракету, а в дальнейшем — до трех ракет, закрепленных в нижней части фюзеляжа.

По достижении заданной высоты — около 9 тыс. м — будет произведен сброс ракеты. Затем включится ее двигатель, после чего носитель выведет спутник на орбиту. Начало коммерческих запусков предварительно запланировано компанией на 2020 год.

Конструкционно Stratolaunch напоминает американский проект Conroy Virtus, который предполагалось реализовать в начале 1970-х годов для транспортировки «Шаттла». Кроме того, существовал отличный по виду российский проект 1992 года НПО «Молния» самолет-триплан «Геракл».

Идея запуска космических аппаратов с борта самолета-носителя родилась одновременно с началом космической эры. Одной из уже реализованных является американская система «Пегас» — крылатая ракета, стартующая с самолета L-1011 Stargazer.

В СССР разрабатывались так и не реализованная система «Спираль» и проект МАКС со стартом орбитального космоплана с борта самого большого в мире самолета Ан-225 «Мрия».