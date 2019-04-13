Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нужны ли еще Земле космонавты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Touchstone Pictures
В прошедший накануне праздник космонавтам неожиданно пришлось оправдываться за собственное существование. К этому их вынудил сотрудник РАН, заявивший, что надобность в людях на орбите давно отпала, их прекрасно заменят роботы. Допустим, так. Но вот вопрос: когда придет время переселять население Земли на другую планету, как обойтись без опыта космонавтов?
Эпоха освоения космоса с помощью пилотируемых полетов закончилась, все важные открытия сейчас осуществляются с помощью роботов, заявил в пятницу радио «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев.
«МКС с точки зрения науки это пустая трата времени. Космонавты там занимаются в основном собственным жизнеобеспечением и изучают, кто у них там дырки просверливает.
Тратятся миллиарды не рублей, а долларов, а научный выход — ноль. Давным-давно все открытия получаются с помощью роботов. Марсоход на Марсе, флуктуации реликтового излучения — все это получено роботами. Человек в космосе просто сейчас не нужен. Человеческая космонавтика нужна, но только на частные деньги. А государство свои деньги налогоплательщиков должно тратить на настоящую науку», — убежден ученый.
Примечательно, что это заявление он сделал прямо на День космонавтики.
Выпад Докучаева вызвал коллективную отповедь из уст сразу нескольких космонавтов.
«США и Китай ведь тоже не просто так развивают программы пилотируемых кораблей. И если мы хотим отстать, если хотим не быть космический державой, тогда да, можно обойтись без пилотируемой космонавтики», — заявил газете ВЗГЛЯД космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев.
«Я не уверен в компетентности этого сотрудника. В каких-то отдельных вопросах беспилотные корабли и роботы решают некоторые задачи. Но в любом случае, чтобы применять все это для человечества, нам нужен и человек в космосе. Если бы все было так, как заявил Докучаев, мы бы лежали все на диванах и не ходили на работу. Но жизнь показывает, что не получается у нас все заменить машинами», — сказал Сураев.
«Пилотируемая космонавтика была, есть и будет. Все самое необходимое в космосе делается руками человека, — подчеркнул Сураев. — Да, какие-то вещи можно доверить роботу, но и его должен контролировать человек с помощью своего мозга, осязания, обоняния, зрения».
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев лаконично заявил, что ученый РАН «не прав», а космонавт Андрей Борисенко в свою очередь заметил, что человека нельзя противопоставлять «автомату». «Этот спор напоминает, какая рука для человека важнее — левая или правая. Необходим именно комплексный подход в решении научных задач. Далеко не все могут делать автоматы», — заметил он.
Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов тоже встал на защиту своей профессии. «Люди без подпорки автоматов не смогут работать, а автоматы — без влияния людей, особенно в деятельности на других планетах. Без людей нам не обойтись», –цитирует Власова ТАСС.
Кстати, споры о статусе космонавтов в нашей стране уже возникали. Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в 2010 году Минобороны дважды отказалось наградить званием Героя России того же Максима Сураева. Современные полеты в космос российские генералы уже не считают достаточно опасными и засдуживающими награждения пилотов Золотой звездой. С просьбой о награждении Сураева Роскосмос обратился прямо к президенту, после чего Сураев все же получил звезду Героя.
В отличие от космонавтов другие российские ученые не спешат с порога отметать тезис Докучаева.
«Действительно, с большинством экспериментов по фундаментальной науке, связанных с наблюдением за космосом и планетами, магнитными бурями, проведением, например, экспериментов, связанных с проверкой теории относительности, лучше справляются автоматические спутники», — заявил газете ВЗГЛЯД российский физик, специалист в области космической плазмы, геофизики, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.
«Но если говорить о биологической науке, связанной с изучением материалов в рамках экспериментов, которые проводятся на станции в условиях невесомости, — здесь космонавты и экипаж корабля выполняют существенную роль», — отметил эксперт.
«Кроме того, существует огромный пласт науки, связанной с освоением космоса. Мы должны изучить эту среду с точки зрения проживания в ней. Рано или поздно люди будут летать в космос, поэтому надо понимать, как человек себя чувствует в невесомости. Если нам нужно перелететь на другую планету, то как еще это можно сделать?», — поясняет ученый.
«Не нужно считать, что это необходимость завтрашнего дня — переселиться в космос, — считает собеседник. — Но с точки зрения прогресса человечества, экспансии человека в космос, пилотируемые полеты нужны, поскольку это первый шаг».
«Чтобы переплыть Атлантический океан, никто не ждал, когда появится лайнер. Люди переплывали его и на лодках, и на плотах. Постепенно пересечение океана становилось все более доступным. Вот и в освоении космоса мы также находимся на начальной стадии», — резюмировал Петрукович.
Надо признать — сомнения в необходимости пилотируемых полетов звучат и на Западе. Когда в прошлом году бурно обсуждались планы Илона Маска наладить полеты на Марс, 85-летний астронавт Билл Андерс назвал глупой идею пилотируемых экспедиций к этой планете. Он считает, что от беспилотных программ гораздо больше пользы, прежде всего, потому что они намного дешевле.
Андерс прославился в далеком 1968 году, когда летал к Луне на корабле «Аполлон-8. „Сегодня НАСА не смогло бы высадиться на Луне. Они так закостенели… НАСА превратилось в программу трудоустройства… Многие центры в основном заинтересованы лишь в том, чтобы быть чем-то занятыми“, — посетовал Андерс в интервью Би-би-си. Андерс также критически настроен вообще к стратегии НАСА. По его мнению, та создала космическую станцию на околоземной орбите только для того, чтобы оправдать существование шаттлов.
»Космическая станция оказалась там только потому, что у нас был шаттл, и наоборот. НАСА на самом деле очень плохо вела пилотируемую программу с тех пор, как закончились лунные проекты», — уверен астронавт.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Черную дыру впервые сфотографировали Сотрудник РАН назвал космонавтов бесполезными Космонавт Сураев дал отповедь на заявление сотрудника РАН
Комментарии1
Наука и техника , Статьи , Андрей Борисенко , Максим Сураев , Павел Власов , Сергей Крикалев , Министерство обороны , Центр подготовки космонавтов , Роскосмос , Госдума , РАН , NASA , Деловая газета "Взгляд" , Радиостанция "Говорит Москва" , ИТАР-ТАСС , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне произошло ЧП12
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы188
В РПЦ назвали будущего президента Украины96
Появилось видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве4
Что случилось в шоу «Голос. Дети»
Новости партнеров
Видео
Зеленский признает Донбасс?
В мире Конфликты
В Лондоне произошло ЧП
Происшествия
Блицкриг не удался. Лавров о ситуации в Венесуэле
Политика
«Последний раз видели несколько дней назад»
Статьи Происшествия
В РПЦ назвали будущего президента Украины
Общество
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве
Происшествия
Опубликовано видео взлета истребителей Су-27СМ сквозь ливень
Армия Войска
С-400 назвали «кошмаром для НАТО»
Армия Оружие
Нарышкин оценил «Тотальный диктант»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение