Гигантские ракообразные съели аллигатора

Ученые скормили аллигатора гигантским ракообразным

В интернете появилось видео необычной трапезы: гигантские изоподы съедают крокодила. Ученые сбросили две крокодильи туши на дно океана. Они решили выяснить, кто и каким образом играет роль санитаров на огромной глубине, пишет Daily Mail . Весь процесс биологи снимали на видео.

Ждать пришлось недолго. На пир заявились изоподы — ракообразные, живущие на дне, величиной с футбольный мяч.

С помощью сильных челюстей падальщики пробили жесткую шкуру аллигатора и даже смогли пробраться в грудную клетку рептилии. При этом раки отличились ненасытным аппетитом — они пировали, пока не становились полностью неподвижными.

Исследователи говорят, что умение потреблять огромное количество пищи помогает изоподам выживать без пищи. Известны случаи, когда изоподы голодали от двух до пяти лет.

Ученые считают, что изоподам понадобится около двух месяцев, чтобы сожрать половину аллигатора. Одновременно исследователи намерены следить за другими падальщиками, которые могут присоединиться к «обеду». Например, некоторыми видами червей, которые поедают костную ткань.

Наблюдения, сделанные во время эксперимента, позволят понять, как устроены глубоководные пищевые цепи.