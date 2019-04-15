Битва за Луну: как распределены силы космических держав в вопросе покорения спутника Земли

Давние соперники США Россия , а теперь еще Китай Япония и страны Европы создают свои программы по освоению Луны. «Звезда» выясняла, кто ближе всего к заветной цели.

Президент США Дональд Трамп поставил NASA задачу, чтобы к 2024 году американцы высадились на Луне любой ценой. И любой ценой в данном случае не фигура речи. На лунную программу Вашингтон только в этом году собирается выделить дополнительно 500 миллионов долларов. Внимание землян в первую очередь привлекают ресурсы — запасы редких металлов, и изотопа гелия. Корреспондент «Звезды» выяснил, готова ли Россия вступить в «битву за Луну».

По планам, советские космонавты должны были облететь Луну еще в 1968 году на спускаемых аппаратах космического корабля «Союз». А потом — лунная станция на лунной орбите, причальные модули, к которым приходят транспортные корабли, шаттлы на Луну, сборка лунной базы, ну и конечно же, создание новой орбитальной платформы на которой собираются корабли для полетов на Марс.

Но всему этому не суждено было сбыться. Советскую лунную программу убили. Дважды. Сначала били свои — борьбой за власть в СССР, конфликтом между главными конструкторами — идеологами освоения Луны, неповоротливой советской экономикой и просчетами в создании главной лунной ракеты.

Потом добивали американцы, сплотившиеся в лунной гонке в единую нацию и ответившие на пощечину СССР, запустившего первого человека в космос, ударом в солнечное сплетение — высадкой первого человека на Луну в 1969.

Сегодня ситуация поменялась ровно на противоположную. И теперь уже Америка хочет «тотальным освоением Луны» нанести первый удар — неважно кому — России-ли, возрождающей лунную программу, Китаю-ли, посадившему луноход на обратной стороне Луны, Японии, объединенной Европе, или Израилю , попытавшемуся отправить на естественный спутник Земли свой первый лунный космический аппарат.

И вот уже американский президент Дональд Трамп своим твитом отдает приказ — «любой ценой, до 2024 года», который американский вице-президент Майкл Пенс тут же доводит до всех голосом — до всех сотрудников NASA, до всей Америки и до всего мира.

«Соединенные Штаты были первой нацией, попавшей на Луну в XX веке. И мы станем первой нацией, которая вновь отправит астронавтов на Луну — уже в XXI веке. И я здесь по указу президента, чтобы рассказать всему человечеству и присутствующим здесь, что государственная задача США — вернуть американских астронавтов на Луну в ближайшие пять лет любой ценой», — заявил Пенс.

Далее, как в старом советском лозунге — «партия сказала надо — комсомол ответил есть!», и вот уже NASA берет под козырек и говорит — сделаем. Однако заместитель генерального директора, главный конструктор НПО «Энергомаш» им. Глушко Петр Левочкин сомневается, что заявленное у Вашингтона получится.

«Одной стране, в одиночку, это не поднять. Уже лозунг такой: "Мы кого-то обогнали!", он уже не будет здесь действовать. Потому что мы, в первую очередь, отвечаем за все человечество — развитые страны, которые летают в космос», — объяснил Левочкин.

Россия сегодня, в противовес Штатам, словами предпочитает не бросаться, а лучше делать. Лунными технологиями сегодня на планете обладают всего три государства на планете — Россия, США и Китай, но, как ни парадоксально, именно Россия ближе всего оказалась к освоению Луны. Имея советский задел, мы его сегодня используем. Прототип лунных модулей в Арктике — «Арктический клевер» — это не что иное, как модифицированный Барминград, тот, который был придуман, как первое лунное поселение.

Задел по сверхтяжелой ракете-носителю тоже не пропал даром — двигатели, поднявшие в космос связку «Энергия-Буран», доведенные до нового уровня тяги, плюс кислородно-водородная третья ступень, будут выводить на земные и лунные орбиты космические корабли и станции теперь на сверхтяжелой «Ангаре».

РД-171МВ — самый мощный на сегодняшний день на планете ракетный двигатель. Давление в газогенераторе — 280 атмосфер. Именно он должен вывести первую ступень ракеты-носителя по направлению к Луне. РД-180 — двигатель второй ступени лунной ракеты: он доразгоняет третий и четвертый блоки, направляя их на лунную орбиту.

«Я думаю, что это, помимо всего прочего, понятно, что это объект соперничества, между ведущими космическими державами, и понятно, что за освоение Луны сегодня будет не просто соревнование, а будет битва и мы должны быть к этому готовы», — отметил генеральный директор НПО «Энергомаш» им. Глушко Игорь Арбузов.

Осталось понять, готовы ли люди. В первую очередь — в США. «Америка 61», «Америка Кеннеди» и «Америка 2019» — «Америка Трампа» — это разные государства. И не факт, что призывная компания, а, по сути, предвыборная, проводимая под лозунгом «любой „ценой“ объединит народы Америки на подвиг. Америка хоть и похожа, но все-таки не СССР.

»Реальный пример сотрудничества в космосе сегодня, несмотря на санкции — мы сотрудничаем с американцами, и на техническом уровне мы прекрасно взаимодействуем. У нас нет вопросов и санкции в нашем техническом взаимодействии, в подготовке ракет к пуску, никак не участвуют. Это вот яркий пример того, как можно сотрудничать. Тоже самое происходит и на МКС. Те же космонавты, астронавты, живя в одном пространстве, они же становятся друзьями на всю жизнь. И эта дружба, она в дальнейшем должна перерасти в то, что и лидеры государств найдут в себе силы, чтобы объединить усилия в исследовании космоса», — считает Петр Левочкин.

Понимают это и в NASA. Быстро ответив «есть» на президентский призыв, и пообещав, что первыми новыми «лунянами» будут американские мужчина и женщина, директор главного космического управления США, спустя две недели, решил смягчить ситуацию.

«Знайте, новая директива по отправке людей на Луну в 2024 году — это не усилия одной Америки в одиночку. Нам нужны все наши международные партнеры, в действительности никто из нас не может достичь того, что мы хотим достичь, в одиночку», — сказал директор NASA Джим Бранденстайн.

В космосе границ нет. Нет их и на Луне, ближайшем спутнике Земли, который уже несколько сотен лет воспринимается человечеством, как трамплин, с которого начинается путь во вселенную — единую для всех рас и народов. Луна, как фактор, объединяющий мир в жажде познания.

«Мы сегодня замахнулись на Марс. Нет, ребята, Луна для нас — это полигон, где мы можем отработать технологии. Технологии посадки на достаточно большое космическое тело, технологии внедриться в него, построить обитаемые модули. Жить, возможно», — объясняет летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.

2019 — знаковый год для мировой истории космонавтики. В год 50-летия высадки первого человека на лунную поверхность, человечество вновь обращает свой взор к естественному спутнику Земли. Лунные двигатели, лунные модули, лунные технологии. Битва за Луну продолжается.