Российский космонавт Падалка: на МКС инопланетяне нам в люк не стучали

Внеземные цивилизации не стучались в люк космонавтам на Международной космической станции (МКС), но хочется верить, что мы в этой Вселенной не единственные, сказал Герой России, космонавт Геннадий Падалка, выступая в Российском центре науки и культуры в Париже.

"Да, есть экзопланеты, их, наверное, очень много подобных Земле. Многие (говоря о внеземных цивилизациях — ред.) ссылаются на нас, на астронавтов, но никто никогда не видел (внеземной жизни — ред.). С той стороны никто не стучал к нам", — сказал Падалка.

Он добавил, что полагает, что "все эти явления необычные связаны, скорее всего, с земным происхождением".

"Но то, что, безусловно, есть жизнь где-то — я в это верю… В то, что мы не единственные в этой Вселенной — в это хочется верить", — отметил космонавт.

Вечером в четверг в РЦНК состоялся вечер с участием космонавта Геннадия Падалки. Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени пребывания в космосе, рассказал о жизни на МКС, показал гостям вечера свои фотографии и видеоролики, сделанные во время космических полетов. Участники встречи смогли узнать, как складывается жизнь на орбите, чем занимаются космонавты во время полета, как на МКС отмечают дни рождения космонавтов и что происходит с организмом после возвращения из невесомости.

Глава РЦНК Константин Волков , открывая вечер в канун Дня космонавтики, напомнил, что "этот год богат на юбилеи в области космонавтики".

"Это 85 лет Юрию Гагарину, 60 лет эпохальному решению об отборе космонавтов к первому космическому полету на корабле "Восток", 85 лет космонавтов "гагаринского" набора — Алексея Леонова и Бориса Волынова, 85 лет Валерия Быковского, 75 лет НПО машиностроения, 105 лет Владимиру Челомею, 60 лет лунным программам "Луна-1", "Луна-2", "Луна-3", — отметил он.

"Все эти даты", — сказал Волков, — "и вообще День космонавтики для Россотрудничества и для РЦНК всегда связаны с важными событиями".

Международный день космонавтики отмечают во всем мире 12 апреля в память о первом космическом полете, совершенном советским летчиком-космонавтом Юрием Гагариным в 1961 году.