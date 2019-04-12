Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский космонавт Падалка: на МКС инопланетяне нам в люк не стучали 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Внеземные цивилизации не стучались в люк космонавтам на Международной космической станции (МКС), но хочется верить, что мы в этой Вселенной не единственные, сказал Герой России, космонавт Геннадий Падалка, выступая в Российском центре науки и культуры в Париже.
"Да, есть экзопланеты, их, наверное, очень много подобных Земле. Многие (говоря о внеземных цивилизациях — ред.) ссылаются на нас, на астронавтов, но никто никогда не видел (внеземной жизни — ред.). С той стороны никто не стучал к нам", — сказал Падалка.
Он добавил, что полагает, что "все эти явления необычные связаны, скорее всего, с земным происхождением".
"Но то, что, безусловно, есть жизнь где-то — я в это верю… В то, что мы не единственные в этой Вселенной — в это хочется верить", — отметил космонавт.
Вечером в четверг в РЦНК состоялся вечер с участием космонавта Геннадия Падалки. Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени пребывания в космосе, рассказал о жизни на МКС, показал гостям вечера свои фотографии и видеоролики, сделанные во время космических полетов. Участники встречи смогли узнать, как складывается жизнь на орбите, чем занимаются космонавты во время полета, как на МКС отмечают дни рождения космонавтов и что происходит с организмом после возвращения из невесомости.
Глава РЦНК Константин Волков, открывая вечер в канун Дня космонавтики, напомнил, что "этот год богат на юбилеи в области космонавтики".
"Это 85 лет Юрию Гагарину, 60 лет эпохальному решению об отборе космонавтов к первому космическому полету на корабле "Восток", 85 лет космонавтов "гагаринского" набора — Алексея Леонова и Бориса Волынова, 85 лет Валерия Быковского, 75 лет НПО машиностроения, 105 лет Владимиру Челомею, 60 лет лунным программам "Луна-1", "Луна-2", "Луна-3", — отметил он.
"Все эти даты", — сказал Волков, — "и вообще День космонавтики для Россотрудничества и для РЦНК всегда связаны с важными событиями".
Международный день космонавтики отмечают во всем мире 12 апреля в память о первом космическом полете, совершенном советским летчиком-космонавтом Юрием Гагариным в 1961 году.
Последние новости
Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа Экспертный прогноз: Россию в этом году похоронят Европа и Китай Лукашенко заявил, что в России обнаглели и "начинают выкручивать руки"
Комментарии
Наука и техника , Юрий Гагарин , Алексей Леонов , Валерий Быковский , Константин Волков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нарушила договоренность»: Новая страна обвиняет РФ25
Нарвался на отказ: Порошенко остался без дебатов27
Зеленский обвинил СБУ в слежке5
На Украине определились с «планами» на Керченский пролив3
«Город пустой»: Порошенко дал Зеленскому 40 минут120
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение