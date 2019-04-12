Путин посетил «Энергомаш» в День космонавтики

«Энергомаш» собирает наиболее перспективные отечественные двигательные комплексы. Благодаря разработанным и произведенным НПО ракетным двигателям в космос были запущены среди прочего первый искусственный спутник Земли, первый человек и ракета-носитель «Ангара».

В День космонавтики глава государства посетил «Энергомаш». Он поздравил сотрудников НПО с профессиональным праздником.

«Нам действительно нужно внимание сосредоточить на том, чтобы делать новые абсолютно шаги в развитии космической отрасли», — заявил им Путин.

На предприятии президента ознакомили с производственной линейкой «Энергомаша», в том числе с жидкостным двигателем РД-171В, не имеющим аналогов по силе тяги в мире, а также с двигателем, который экспортируется в США.

Генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов напомнил, что производственная база будет расширена благодаря созданию интегрированной структуры. В нее войдут ключевые предприятия ракетного двигателестроения, а головным предприятием станет «Энергомаш». Соответствующее решение было принято в феврале.

Кроме того, Владимир Путин пообещал дополнительно выделить 5,6 миллиарда рублей на новые проекты по созданию ракетных двигателей из полученных дополнительных нефтегазовых доходов.