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Рогозин рассказал о планах по созданию многоразовой ракеты «Союз-5 Light» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Роскосмос вместе с группой S7 планирует создать многоразовую коммерческую ракету-носитель "Союз-5 Light" на базе ракеты "Союз-5", первый пуск которой с космодрома Байконур намечается в 2022 году, сообщил РИА Новости в пятницу генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Они (группа S7 — ред.) нам будут очень полезны с точки зрения создания "Союз-5 Light" — облегченной коммерческой версии ракеты ("Союз-5"), следующего ее этапа (создания). Мы хотим перейти к этапу многоразовости. Сейчас это не сделать, но на следующем этапе это можно сделать вместе с ними. Мне кажется, что там есть почва для работы", — сказал он.
Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что пригласил совладельца группы S7 Владислава Филева участвовать в конце апреля в переговорах по перспективам проекта "Байтерек", предусматривающего пуски ракет "Союз-5" ("Иртыш") с космодрома Байконур.
Российско-казахстанский ракетно-космический комплекс "Байтерек" создается на космодроме Байконур и включает разрабатываемую Россией ракету "Союз-5" и модернизируемый Казахстаном стартовый комплекс ракеты "Зенит". Ранее сообщалось, что казахстанская сторона заплатит 314 миллионов долларов за модернизацию стартового комплекса, что составит четверть от общей суммы создания комплекса "Байтерек".
Группа S7 включает в себя космическое подразделение — S7 Space, которое владеет проектом "Морской старт".
Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен российской-украинской ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй — два РД-0124МС — модернизированные двигатели от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" вместо производимых на Украине двигателей РД-120 для "Зенита".
В июле 2018 года Роскосмос заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на сумму 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2022-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить четыре пуска "Союза-5". В первом пуске, запланированном на 2022 год, ракета "Союз-5" полетит с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата. В 2023 году намечается пуск с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения "Федерация" в беспилотном режиме, в 2024 году — в пилотируемом режиме. Ракета "Союз-5" будет производиться в РКЦ "Прогресс".
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Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Владислав Филев , консорциум "Морской старт" , Зенит , АК S7 , Роскосмос , РКЦ "Прогресс" , РКК Энергия , РИА Новости , Байконур
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