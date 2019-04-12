Рогозин рассказал о планах по созданию многоразовой ракеты «Союз-5 Light»

Роскосмос вместе с группой S7 планирует создать многоразовую коммерческую ракету-носитель "Союз-5 Light" на базе ракеты "Союз-5", первый пуск которой с космодрома Байконур намечается в 2022 году, сообщил РИА Новости в пятницу генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин

"Они (группа S7 — ред.) нам будут очень полезны с точки зрения создания "Союз-5 Light" — облегченной коммерческой версии ракеты ("Союз-5"), следующего ее этапа (создания). Мы хотим перейти к этапу многоразовости. Сейчас это не сделать, но на следующем этапе это можно сделать вместе с ними. Мне кажется, что там есть почва для работы", — сказал он.

Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что пригласил совладельца группы S7 Владислава Филева участвовать в конце апреля в переговорах по перспективам проекта "Байтерек", предусматривающего пуски ракет "Союз-5" ("Иртыш") с космодрома Байконур.

Российско-казахстанский ракетно-космический комплекс "Байтерек" создается на космодроме Байконур и включает разрабатываемую Россией ракету "Союз-5" и модернизируемый Казахстаном стартовый комплекс ракеты "Зенит" . Ранее сообщалось, что казахстанская сторона заплатит 314 миллионов долларов за модернизацию стартового комплекса, что составит четверть от общей суммы создания комплекса "Байтерек".

Группа S7 включает в себя космическое подразделение — S7 Space, которое владеет проектом "Морской старт"

Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен российской-украинской ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй — два РД-0124МС — модернизированные двигатели от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" вместо производимых на Украине двигателей РД-120 для "Зенита".