По словам японского специалиста, это произойдет обязательно, однако не в ближайшее время.
Искусственный интеллект, с учетом современной скорости развития, уже через 50-100 лет сможет опередить человека по ряду способностей. Такое заявление сделал глава отдела разработок японского робота Parlo с искусственным интеллектом компании FujiSoft Incorporated Наоки Сугимото.
«Я считаю, что когда искусственный интеллект обгонит человека, получит его ум до такой степени, что будет возможно спутать его с человеком, то это уже будет не искусственный интеллект, не робот, а новый человек», — приводит РИА Новости слова специалиста.
При этом ученый добавил, что такое время обязательно наступит, однако это произойдет не скоро.
«Я не думаю, что в ближайшем будущем появится такой искусственный интеллект, который заменит человека, который станет человеком. Лет через 50-100 это время придет», — уверен специалист.
Сугимото также считает, что не нужно бояться наступления этого времени. Он убежден, что человечество уже не однократно переживало влияние прогресса на свою жизнь и в этом смысле искусственный интеллект — всего лишь новый виток прогресса.
В феврале этого года стало известно, что руководители проектов по развитию искусственного интеллекта, поддерживаемые Илоном Маском, отказались опубликовать результаты своих исследований, сославшись на их опасность.