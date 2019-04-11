ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» и услуги по его запуску

ОАЭ планируют купить у "Роскосмоса" космический корабль "Союз" и услуги по его запуску для отправки на орбиту сразу двух своих космонавтов, полет возможен через два года, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам, Герой России Сергей Крикалев "В рамках перспективной программы полетов ОАЭ планируют организовать специализированную пилотируемую миссию, для которой потребуется корабль. Речь идет о закупке у нас корабля "Союз", то есть двух мест в нем, поскольку по закону, командиром корабля "Союз" должен быть гражданин России. Полет возможен не ранее, чем через два года. Переговоры идут, но пока контрактом оформлен только короткий полет в этом году", — сказал он. По словам Крикалева, в случае заключения контракта для ОАЭ будет изготовлен дополнительный корабль "Союз", не привязанный к российской пилотируемой программе по доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию. "Будет ли этот полет две недели или месяц — это вопрос обсуждения", — сказал он. В настоящее время планируется, что первый гражданин ОАЭ отправится в космос на российском космическом корабле "Союз" осенью этого года. Эмиратский космонавт проведет на орбите восемь дней. Два кандидата с прошлой осени проходят курс подготовки в подмосковном Центре подготовки космонавтов . В июне 2018 года ОАЭ подписали соглашение с "Роскосмосом" об отправке первого эмиратского космонавта на МКС. Он должен был отправиться на станцию весной 2019 года, но из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" в октябре и изменения программы полета станции сроки пришлось сдвинуть. "ОАЭ хочет совершить не просто одиночный полет, а реализовать долгосрочную космическую программу. У них уже создан свой Центр управления полетами, строятся спутники. В части пилотируемых программ они намерены создать свой отряд космонавтов и с какого-то момента, может быть, заниматься самостоятельными запусками космонавтов, а может, как Европа, летать на чьих-то кораблях", — рассказал Крикалев.