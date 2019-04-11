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Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса» 

RT на русском + ещё 1 8 минут назад
Фото: ТАСС
По поручению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, госкорпорация сформировала рабочую группу «пул друзей Роскосмоса». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ компании.
Отмечается, что в рабочую группу в частности вошли НПО «Автоматики», «Российские космические системы», рабочие группы НТИ, Фонд «Сколково», НП ГЛОНАСС, представители бизнеса и Минтранса.
Уточняется, что «пулу друзей Роскосмоса» поручено определить перечень пилотных проектов в области беспилотного транспорта, сроки их реализации и кооперацию исполнителей, реализация которых позволит госкорпорации предоставлять коммерческие услуги на основе спутниковых технологий.
В конце февраля Рогозин заявил, что в Москве планируют построить Национальный космический центр. Отмечалось, что один из вариантов проекта предполагает, что объект будет иметь форму ракеты сверхтяжёлого класса.
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Наука и техника , Политика , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , Фонд Сколково , Минтранс РФ , РИА Новости
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