Космический дебют: о чём может рассказать первая в истории фотография сверхмассивной чёрной дыры

Учёные, участвующие в международном проекте Event Horizon Telescope (EVT), представили первое в истории изображение чёрной дыры в галактике Messier 87. Демонстрация происходила на пресс-конференциях, проведённых одновременно в шести городах мира. Астрономический объект представляет собой сверхмассивное космическое тело диаметром 10 млрд км, не излучает и не отражает свет. Снимок создан на суперкомпьютере после обработки данных с восьми телескопов по всему миру. Искажений изображения удалось избежать в том числе благодаря наблюдениям и расчётам российских учёных. Астрофизики заявляют, что полученные результаты в очередной раз подтверждают общую теорию относительности Альберта Эйнштейна . За свою работу исследователи могут получить Нобелевскую премию, считают эксперты.

В прямом эфире астрофизики из проекта Event Horizon Telescope («Телескоп горизонта событий») продемонстрировали изображения чёрной дыры в галактике Messier 87, удалённой от Земли на 50 млн световых лет. Загадочное космическое тело диаметром 10 млрд км затягивает материю, не излучает и не отражает свет. Увидеть можно лишь тень объекта — круглое чёрное пятно в облаке светящегося газа.

«Это выглядит так, будто мы заглядываем во врата ада, в место, где заканчиваются время и пространство», — отметили учёные, собравшиеся на пресс-конференции в Брюсселе

Проект EVT был создан специально для исследования чёрных дыр. Для совместной работы объединились астрофизики из почти 40 стран.

«Вместо того, чтобы строить гигантский телескоп, который разрушился бы под действием собственного веса, мы объединили несколько обсерваторий, как будто они были фрагментами гигантского зеркала», — пояснил астроном Института миллиметрической радиоастрономии в Гренобле Майкл Бремер.

В апреле 2017 года восемь радиотелескопов по всему земному шару (в США, Испании, Мексике, Чили и на Южном полюсе) были объединены в один виртуальный телескоп диаметром 12 тыс. км. В течение нескольких дней астрономы одновременно наблюдали за двумя чёрными дырами в центре Млечного Пути и в галактике Messier 87. Данные с каждой обсерватории в течение нескольких лет поступали в единый информационный центр и обрабатывались суперкомпьютером. До настоящего времени оставалось загадкой, изображение какой из двух чёрных дыр будет представлено.

Презентация изображения была запланирована на 2018 год. Однако российские учёные из проекта «Радиоастрон», параллельно наблюдавшие за чёрной дырой с помощью космического радиотелескопа, указали иностранным коллегам на искажения, вызываемые межзвёздной средой. Дополнительная обработка данных заняла ещё год.

Сверхмассивные чёрные дыры, к которым относится объект в галактике Messier 87, больше Солнца в миллионы раз. Первое теоретическое описание устройства этих объектов и их «поведения» было сделано советскими астрофизиками почти полвека назад. Изображения EVT полностью подтвердили предположения отечественных учёных — чёрные дыры существуют. И они выглядят именно так, как предполагалось.

Роль отечественной науки в изучении чёрных дыр невозможно переоценить, считает научный руководитель Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ , академик РАН , астрофизик Анатолий Черепащук , один из первых исследователей чёрных дыр.

«Первые работы по наблюдению чёрных дыр сделаны нами в начале 1970-х годов в коллективе академика Зельдовича. В те времена термин «чёрная дыра» был в астрономии ругательным. Наши учёные впервые описали эти объекты», — говорит Черепащук в беседе с RT.

По его мнению, благодаря полученным EVT данным удалось проверить на практике теорию общей относительности Эйнштейна. Впервые чёрные дыры появились в его формулах, но сам великий учёный сомневался в их существовании. Правдивость теории Эйнштейна и раньше подтверждалась отдельными наблюдениями, но ещё никогда — в таком грандиозном масштабе, пояснил Черепащук.

«Это очень важное исследование, которое может помочь нам понять устройство гравитации в сильных полях и тем самым проверить теорию Эйнштейна в экстремальных условиях, углубить наше представление о пространстве и времени, развить теорию Эйнштейна, которая пока проверялась при слабых полях. Чёрная дыра — пример сильных полей, где эффекты проявляются в наиболее сильной степени», — прокомментировал в беседе с RT демонстрацию первой в истории фотографии чёрной дыры старший научный сотрудник лаборатории проблем физики космоса Физического института РАН Максим Зельников.

Открытие иностранных коллег будет удостоено Нобелевской премии, считает Черепащук.

«Надеюсь, будет отмечен и наш вклад», — подчеркнул астрофизик.