Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США начали готовиться к космической войне с Россией 

Lenta.ru + ещё 1 10 апреля 2019
Российские и китайские космические вооружения угрожают безопасности США. Об этом заявил исполняющий обязанности главы американского минобороны Патрик Шэнахан на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спринг, передает The Washington Examiner.
По его словам, исход следующего крупного мирового конфликта будет зависеть от эффективности вооружений в космосе.
«Наши соперники осуществляют милитаризацию космического пространства, тем самым пытаясь поставить под угрозу силы США», — подчеркнул он.
С этой целью страны разрабатывают различные типы вооружений для применения в космосе. В частности, Китай и Россия создают лазерные и ракетные вооружения, а также средства, способные заглушать сигналы, нарушать работу навигационных систем и осуществлять кибератаки против космических спутников.
Шэнахан добавил, что Пекин и Москва активно выступают за заключение в ООН международных соглашений, которые они не будут соблюдать.
«Из-за их действий космос — это больше не убежище, а поле боя. Это не будущая и гипотетическая угроза, а настоящая», — сказал он.
Вашингтон не намерен просто наблюдать, а будет действовать, заверил представитель минобороны. По его словам, США начнут наращивать военную мощь в космосе.
В феврале разведывательное управление минобороны США уже сообщало о потенциальной угрозе со стороны России в космосе. Тогда Вашингтон высказывал опасения относительно Ирана и КНДР. По мнению разведки, поддержка независимого потенциала космических запусков нужна им для тестирования технологий баллистических ракет.
Последние новости
В Судане произошел военный переворот Brexit перенесли и разрешили отменить ПАСЕ попросила Россию вернуться и заплатить
Комментарии12
Наука и техника , Армия , Видео , Войска , Патрик Шэнахан , Министерство обороны , ООН , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией76
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад37
Россия ответила на ультиматум ПАСЕ530
«Нами управляют ***»: Канделаки сравнила Зеленского со Шварценеггером6
«Сиди лучше на шпагате»: россияне ответили Волочковой12
Видео
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией
Политика В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
Москва обратилась с призывом к гражданам Казахстана
В мире СНГ
«Сиди лучше на шпагате»: россияне ответили Волочковой
Шоу-бизнес
Сбивший курсанта МЧС в Воронеже водитель доставлен в суд
Криминал Происшествия
Корь из Украины вызвала вспышку в США
В мире США
«Нами управляют ***»: Канделаки сравнила Зеленского со Шварценеггером
Общество
Военный переворот произошел в Судане
Африка В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение