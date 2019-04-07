Разгадана еще одна загадка терракотовой армии

Несмотря на то, что захоронению солдат терракотовой армии в китайском городе Сиань почти 2200 лет, лезвия мечей, копий и наконечников стрел по-прежнему острые и блестящие. Почему они так хорошо сохранились? Оружие было защищено от гниения защитным слоем? У исследователей есть предположение, сообщает FAZ.

Даже спустя 45 лет после раскопок терракотовая армия первого китайского императора Цинь Шихуанди (259-210 до н.э.) подкидывает загадки одну за другой. Так, до сих пор не до конца понятно, как были сделаны тысячи терракотовых солдат, ни один из которых не похож на другого. До сих пор не найдены печи, в которых были обожжены фигуры.

И еще одна загадка поражает археологов: бронзовое оружие воинов удивительно хорошо сохранилось. Несмотря на то что армия захоронена почти 2200 лет, лезвия мечей, копий и наконечников стрел по-прежнему острые и блестящие. Следы коррозии едва видны.

Долгое время у ученых была гипотеза, что древнекитайские мастера покрыли оружие хромсодержащим защитным слоем, остатки которого были обнаружены на некоторых лезвиях. Считалось, что китайцы в то время уже обладали удивительными металлургическими навыками. "Многие артефакты и сами фигуры солдат покрывались специальным лаком перед тем, как мастера расписывали их. Мы обнаружили много хрома внутри фигур, а также на древках копий и бамбуковых рукоятках мечей", — написал в "Научных отчетах" руководитель исследования, археолог Кембриджского университета Маркос Мартиньон-Торрес.

Но свежие исследования британско-китайской группы приводят к совершенно другому выводу. Археологи изучили 464 оружия, но только на 37 лезвиях содержался хром. По убеждению ученых, этого слишком мало, чтобы поддерживать тезис о защитном слое. Наибольшее количество хрома обнаружено там, где дольше был прямой контакт с окрашенной древесиной. Химический анализ также показал, что хром на бронзовых лезвиях химически идентичен металлу, найденному в краске. Хром также был обнаружен в сохранившихся пигментах слоев краски, которыми были покрыты фигуры солдат.

Мартиньон-Торрес и его коллеги связывают качество лезвий и длительную их сохранность с высоким содержанием олова в использованной мастерами бронзе и с природой почвы, в которой были захоронены 10 тысяч терракотовых солдат во время правления императора Цинь Шихуанди.

Справка "РГ"

Терракотовая армия — более 10 тыс. статуй воинов из терракоты, найденных в гробнице в китайском Сиане. Внесена в список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Гробница создана более 2200 лет назад по приказу китайского императора Цинь Шихуанди. Император известен тем, что объединил разрозненные китайские провинции, инициировал строительство Великой китайской стены и ввел единую систему письма.