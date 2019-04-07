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На Западе заявили о выпадении России из числа основных участников космической гонки 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Космическая гонка началась снова, и амбиции мировых держав сконцентрировались на покорении Луны, однако основные участники поменялись: Россию теперь сменил Китай, пишет Le Figaro.
«Роскосмос» очень скоро отправит человека на Луну
Издание отмечает, что «марсианская мечта» пока остается несбыточной из-за слишком большого расстояния до красной планеты, опасности и дороговизны операций.
«Если цель осталась той же, то основные участники поменялись: Россию сменил Китай», — приводит RT текст статьи.
Отмечается, что в 2013 году именно Китай спустя 37 лет после прилунения советской межпланетной станции «Луна — 24» стал третьей державой, поместившей космический аппарат на поверхность спутника Земли. В начале 2019 года этот успех был повторен — впервые в истории аппарат был размещен на обратной стороне Луны.
«Для того, чтобы задеть гордость американцев, большего и не требовалось», — пишет Le Figaro.
О желании отправить американцев на Луну объявлял президент США Дональд Трамп, причем пилотируемый полет хотят провести в 2024 году. При этом НАСА не может похвастаться безграничным финансированием — глава агентства Джеймс Брайденстайн ломает голову над приблизительной оценкой бюджета, нужного для реализации этой задачи.
Сроки, обозначенные Китаем, выглядят менее впечатляюще, но реалистичнее — первый китаец должен высадиться на Луне в 2030 году.
11 апреля попытку высадки на Луне совершит Beresheet, первый в мире космический аппарат, созданный частной израильской компанией SpaceIL. Отправить собственные аппараты на Луну также хочет масса небольших предприятий — американских, европейских или японских, в том числе Илон Маск, который не исключает, что Луна станет предварительным этапом для его «марсианских амбиций».
Между тем, ранее на этой неделе глава РАН Александр Сергеев заявил, что Россия и США сомневаются в необходимости освоения Луны человеком.
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Комментарии113
Наука и техника , Видео , Технологии , Александр Сергеев , Илон Маск , Дональд Трамп , Роскосмос , РАН , NASA , Le Figaro , Китай
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