Стало известно о подглядывании американских спутников-шпионов за российскими

Американские военные спутники-шпионы GSSAP много раз приближались к российским и китайским аппаратам и тайно за ними наблюдали. Об этом говорится в отчете фонда Secure World Foundation, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что в 2014-2016 годах на орбиту вывели четыре спутника GSSAP. Официально они летают ниже и выше геостационарной орбиты и снимают другие аппараты и космические тела.

Авторы доклада поясняют, что американские военные не раскрывают данные о маневрах GSSAP, по другие источники слежения показывают, что они активны на геостационарной орбите и приближались более чем к десяти спутникам, в том числе России и Китая. Время подбиралось так, чтобы оба аппарата находились в тени Земли, поэтому отслеживать операции GSSAP с помощью телескопов было сложно.