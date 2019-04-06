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Стало известно о подглядывании американских спутников-шпионов за российскими 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Американские военные спутники-шпионы GSSAP много раз приближались к российским и китайским аппаратам и тайно за ними наблюдали. Об этом говорится в отчете фонда Secure World Foundation, передает РИА Новости.
В документе отмечается, что в 2014-2016 годах на орбиту вывели четыре спутника GSSAP. Официально они летают ниже и выше геостационарной орбиты и снимают другие аппараты и космические тела.
Авторы доклада поясняют, что американские военные не раскрывают данные о маневрах GSSAP, по другие источники слежения показывают, что они активны на геостационарной орбите и приближались более чем к десяти спутникам, в том числе России и Китая. Время подбиралось так, чтобы оба аппарата находились в тени Земли, поэтому отслеживать операции GSSAP с помощью телескопов было сложно.
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Наука и техника , РИА Новости
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