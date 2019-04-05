Орбитальную группировку системы ГЛОНАСС после 2021 года планируется пополнять мини-спутниками, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
По их словам, проект получил название "Малый ГЛОНАСС".
"Концепцией новой ФЦП "ГЛОНАСС" на период с 2021 по 2030 год предусмотрено создание новых космических аппаратов массой до 500 килограммов", — сказал один из собеседников.
По его словам, спутники будут оборудованы только навигационной аппаратурой, а не как сейчас, когда аппараты серий "Глонасс-К" имеют дополнительные возможности, например, приема сигналов бедствия и передачи их спасателям в рамках системы "КОСПАС-САРСАТ".
Новые спутники станут в три раза легче аппаратов "Глонасс-М" (масса — 1,4 тонны), которые составляют подавляющее большинство орбитальной группировки ГЛОНАСС, в два раза легче новых "Глонасс-К1" (масса — чуть менее 1 тонны), которых пока два в системе, и в три раза легче перспективных "Глонасс-К2" без импортных комплектующих.
Другой собеседник пояснил РИА Новости, что решение о разработке новых аппаратов принято в связи с тем, что сейчас две трети орбитальной группировки ГЛОНАСС состоят из спутников-пенсионеров, работающих за пределами гарантированных сроков активного существования, соответственно, в ближайшие годы потребуется существенное обновление группировки.
"В связи с тем, что эксплуатация тяжелых ракет "Протон" завершается, использование ракет "Ангара" еще не началось, а ракеты "Союз" могут вывести на орбиту только по одному аппарату "Глонасс-М" или "Глонасс-К", принято решение делать малые аппараты массой до 500 килограммов. В этом случае "Союз" сможет выводить на орбиту сразу по три космических аппарата", — пояснил собеседник агентства.
В "Роскосмосе" отказались от комментариев.