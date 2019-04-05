Источники рассказали о новых мини-спутниках системы ГЛОНАСС

Орбитальную группировку системы ГЛОНАСС после 2021 года планируется пополнять мини-спутниками, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

По их словам, проект получил название "Малый ГЛОНАСС".

"Концепцией новой ФЦП "ГЛОНАСС" на период с 2021 по 2030 год предусмотрено создание новых космических аппаратов массой до 500 килограммов", — сказал один из собеседников.

По его словам, спутники будут оборудованы только навигационной аппаратурой, а не как сейчас, когда аппараты серий "Глонасс-К" имеют дополнительные возможности, например, приема сигналов бедствия и передачи их спасателям в рамках системы "КОСПАС-САРСАТ".

Новые спутники станут в три раза легче аппаратов "Глонасс-М" (масса — 1,4 тонны), которые составляют подавляющее большинство орбитальной группировки ГЛОНАСС, в два раза легче новых "Глонасс-К1" (масса — чуть менее 1 тонны), которых пока два в системе, и в три раза легче перспективных "Глонасс-К2" без импортных комплектующих.

Другой собеседник пояснил РИА Новости, что решение о разработке новых аппаратов принято в связи с тем, что сейчас две трети орбитальной группировки ГЛОНАСС состоят из спутников-пенсионеров, работающих за пределами гарантированных сроков активного существования, соответственно, в ближайшие годы потребуется существенное обновление группировки.