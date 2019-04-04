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США собрались отказаться от российских двигателей 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Вашингтон намерен отказаться от использования российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году. Об этом сообщил глава космического командования ВВС США Джон Реймонд, передает РИА Новости.
По словам Реймонда, закупки российских двигателей прекратят в 2022 году в соответствии с законом. Таким образом США намерены повысить свою конкурентоспособность, отметил он.
Генерал также отметил, что на данный момент военные нацелены на получение быстрого доступа в космос. «Это критично для нас и для наших национальных интересов», — добавил он, отметив, что пока что стратегия ВВС США по запускам работает.
В марте вице-президент США Майк Пенс заявил, что лучшие в мире ракетные двигатели создаются в американском городе Хантсвилл. Он отметил, что дальнейшее исследование Солнечной системы требует применения инновационных двигательных установок, в частности ядерных.
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Наука и техника , Видео , В мире , Майк Пенс , США
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