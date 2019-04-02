Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май»

Новые светильники, имитирующие земные сутки 15 мая от рассвета до заката Солнца, установят в российском модуле "Рассвет" на Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости во вторник научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Александр Смолеевский.

По данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, новые светильники предстоит доставить на станцию на грузовом корабле "Прогресс МС-11", запуск которого с "Байконура" ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 4 апреля.

"Эти динамические светильники испытывались в нашем институте. Они воспроизводят суточную динамику освещения. В них с утра до полудня так же, как и на Земле, плавно увеличивается яркость и освещенность и меняется цветность с красновато-оранжевой до бело-голубой. А во второй половине дня все идет в обратную сторону", — сказал Смолеевский.

По его словам, новые светильники будут воспроизводить световую динамику весеннего дня — 15 мая. "С точки зрения психологов, это наиболее позитивный вариант дня — большая продолжительность светлого времени суток и хороший спектральный состав", — пояснил собеседник.

Ученый отметил, что динамические светильники предназначены для того, чтобы решать проблему десинхроноза, которая может возникнуть у космонавтов на МКС и в дальних космических полетах.

"Когда человек находится в изоляции от естественного освещения, то у него могут нарушаться биологические ритмы, связанные с суточной активностью, и может развиться десинхроноз. Данные светильники предназначены для того, чтобы эту проблему решать. И сами по себе они могут использоваться как система освещения", — сказал он.

Смолеевский сообщил, что светильники будут смонтированы в российском модуле "Рассвет". "Их изначально разрабатывали для установки в этом модуле, поскольку люди там бывают относительно немного времени и можно понаблюдать, какой эффект светильники будут оказывать на космонавтов при продолжительном воздействии", — сказал ученый.