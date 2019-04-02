Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май» 

Р-Спорт + ещё 1 30 минут назад
Фото: Роскосмос
Новые светильники, имитирующие земные сутки 15 мая от рассвета до заката Солнца, установят в российском модуле "Рассвет" на Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости во вторник научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Александр Смолеевский.
По данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, новые светильники предстоит доставить на станцию на грузовом корабле "Прогресс МС-11", запуск которого с "Байконура" ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 4 апреля.
"Эти динамические светильники испытывались в нашем институте. Они воспроизводят суточную динамику освещения. В них с утра до полудня так же, как и на Земле, плавно увеличивается яркость и освещенность и меняется цветность с красновато-оранжевой до бело-голубой. А во второй половине дня все идет в обратную сторону", — сказал Смолеевский.
По его словам, новые светильники будут воспроизводить световую динамику весеннего дня — 15 мая. "С точки зрения психологов, это наиболее позитивный вариант дня — большая продолжительность светлого времени суток и хороший спектральный состав", — пояснил собеседник.
Ученый отметил, что динамические светильники предназначены для того, чтобы решать проблему десинхроноза, которая может возникнуть у космонавтов на МКС и в дальних космических полетах.
"Когда человек находится в изоляции от естественного освещения, то у него могут нарушаться биологические ритмы, связанные с суточной активностью, и может развиться десинхроноз. Данные светильники предназначены для того, чтобы эту проблему решать. И сами по себе они могут использоваться как система освещения", — сказал он.
Смолеевский сообщил, что светильники будут смонтированы в российском модуле "Рассвет". "Их изначально разрабатывали для установки в этом модуле, поскольку люди там бывают относительно немного времени и можно понаблюдать, какой эффект светильники будут оказывать на космонавтов при продолжительном воздействии", — сказал ученый.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн МакКлейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.
Р-Спорт: последние новости
Реки Марса были глубже и шире, чем на Земле, выяснили ученые "ВКонтакте" прокомментировала данные об утечке голосовых сообщений Источник: США планируют запустить корабль с экипажем на МКС в конце июля
Комментарии
Наука и техника , Кристина Кук , Алексей Овчинин , РАН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новые законы, которые изменят жизнь в регионах РФ4
В РФ испугались американского авианосца в Черном море155
«Не испытывалась в боевых условиях»36
Последний шанс: ЦИК раскрыл новые данные129
Активы Коломойского арестованы95
Видео
Олигархи «крышуют»: Порошенко надавил на больное
Украина В мире
«Части моста рушатся»: главный миф из Крыма
Общество
Последний шанс: ЦИК раскрыл новые данные
Украина В мире
Тайна раскрыта: названа причина ухода Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Случайные свидетели спасли старика от самоубийства
Происшествия В мире
Меркель обратилась к Порошенко после выборов
Европа В мире
«Все комики и клоуны, кроме Зеленского»
Украина В мире
Чем запомнился первый тур президентских выборов на Украине
В мире Украина
Опасность рядом: ЦИК обнародовал новые результаты
Украина В мире
Эксперт объяснил опасный маневр польского Ми-24
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение