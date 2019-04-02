Индия поставила под угрозу МКС

В результате проведенных Индией испытаний противоспутникового оружия на низкой околоземной орбите появилось не менее 400 частиц космического мусора. Лишь 60 из них возможно отследить. Подобные осколки представляют опасность не только для других спутников, но и для Международной космической станции.

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что 24 осколка имеют орбиту с апогеем выше орбиты МКС и представляют серьезную опасность для станции. По оценкам специалистов, в результате разрушения индийского спутника вероятность столкновения космической лаборатории с мусором увеличилась до 44% на 10 дней.

NASA имеет возможность определять точные параметры орбиты для частиц мусора размерами более 10 см, меньшие объекты обнаруживаются, но их отслеживание чрезвычайно затруднено даже при современном уровне развития технологий. В тоже время, даже мелкие частицы мусора, обладая орбитальными скоростями, могут не только повредить, но и полностью вывести из строя космические аппараты.

На низкой околоземной орбите в данный момент находится 23 тысячи объектов размером более 10 сантиметров в поперечнике. 10 тысяч из них классифицируются, как космический мусор, причем почти три тысячи — результат китайских испытаний противоспутникового оружия в 2007 году. Обычно такие осколки достаточно быстро тормозятся верхними слоями атмосферы и сгорают, однако иногда они переходят на более высокие орбиты и остаются на них годами.