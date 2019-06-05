Свежий взгляд: учёные разработали дешёвые датчики годности продуктов

Группа международных учёных создала датчики определения свежести продуктов из мяса и рыбы. Устройство представляет собой небольшую бумажную наклейку со слоем активированного угля и микрочипом. Оно способно улавливать вызванные разложением газы и передавать информацию на смартфон. Разработчики считают, что подобные датчики смогут заменить указатели сроков годности.

Учёные из Имперского колледжа Лондона ( Великобритания ) заявили, что созданные ими бумажно-угольные электрические датчики газа (paper-based electrical gas sensors, или PEGS) способны обнаруживать первые признаки разложения мяса или рыбы и передавать эту информацию на смартфон. Об этом они сообщают в статье, опубликованной в журнале ACS Sensors.

Покупатели и продавцы в большинстве случаев определяют свежесть продуктов по сроку хранения, по внешнему виду и по запаху — все эти способы несовершенны, уверяют британские учёные. По их словам, датчик PEGS наиболее точно может определить годность — он улавливает аммиак и его производные, такие как газ триметиламин, выделяемые при разложении продуктов питания.

«Первые доступные»

Датчики PEGS обошлись разработчикам по 2 цента США каждый. Они состоят из целлюлозы, пропитанной электродами — «чернилами» с активированным углём. Также в устройство вмонтирован небольшой чип для считывания данных электронными устройствами (аналогичные NFC-чипы защищают товары от краж в супермаркетах).

По итогам проведения лабораторных тестов выяснилось, что «бумажные» датчики справляются со своей задачей улавливания газов не хуже, чем дорогостоящее оборудование, что делает их «первыми в истории доступными датчиками свежести», уверены разработчики. По их словам, PEGS со временем заменят указатели срока годности продуктов питания.

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«Сроки годности придуманы для нашей безопасности, но из-за них иногда выбрасывается пригодная к употреблению пища. Они также неспособны защитить людей от отравлений, если продукт питания испортился до окончания срока годности из-за неправильного хранения», — говорит один из авторов работы доктор Фират Гюдер.

Разработчики уверены, что у потребителей впервые появляется возможность безошибочно судить о безопасности продуктов в магазине. Также они считают, что для выхода на рынок и повсеместного распространения PEGS потребуется не больше трёх лет.

Экология и экономия

Кроме простоты и невысокой стоимости, учёные отмечают безопасность сделанных из биоразлагаемых материалов датчиков для окружающей среды. Но это не единственная экологическая задача, которую решили разработчики. Существующая технология определения срока годности не учитывает условия хранения и обработки продуктов, уверены создатели PEGS. Они утверждают, что большая часть просроченной пищи безопасна и съедобна. Таким образом, в случае перехода на PEGS сократится количество выбрасываемых продуктов.

В настоящее время PEGS предназначены для определения свежести изделий из мяса и рыбы. Учёные уверены, что и покупатели, и продавцы смогут сэкономить, если на рынке появится якобы «просроченная», но на самом деле безопасная еда.

Авторы исследования уверяют, что массовое производство простых и дешёвых датчиков легко реализуется с помощью технологий трафаретной и рулонной печати. Также они считают, что функциональность PEGS может быть значительно расширена. Датчики могут использоваться в сельском хозяйстве для обнаружения вредных химикатов, для медицинской диагностики дыхания и выявления различных заболеваний.

В ближайшем будущем учёные планируют адаптировать датчики не только под разные продукты питания, но и для различных отраслей промышленности.