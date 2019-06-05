Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Австралийские ученые предсказали скорую гибель цивилизации 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
Австралийские эксперты из аналитического центра Breakthrough — National Centre for Climate Restoration опубликовали доклад, в котором пришли к выводу, что из-за изменений климата человеческая цивилизация может погибнуть уже к 2050 году.
По словам одного из авторов, глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, является наиболее серьезной угрозой для жизни на Земле после ядерной войны.
Так, если правительства во всем мире откажутся от поиска альтернативных источников энергии, уже к 2030 году выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива могут достичь максимальных значений, говорится в тексте.
Согласно этому сценарию, к 2050 году средняя температура воздуха поднимется на три градуса по Цельсию.
Это приведет к усиленному разрушению ледового покрова, серьезной засухе и гибели деревьев в дождевых лесах Амазонии. В мире постоянно будут происходить наводнения и лесные пожары. Погибнут целые экосистемы, почти треть Земли превратится в пустыню.
Изменение климата также вызовет серьезные вооруженные конфликты за ресурсы. Количество климатических беженцев может превысить миллиард человек.
Все это приведет к "откровенному хаосу" и "гибели человеческой цивилизации в том виде, в котором мы ее понимаем".
Чтобы избежать катастрофы, необходимо немедленно предпринимать меры, направленные на превращение мировой экономики в систему с нулевым выбросом углерода, заключили эксперты.
Последние новости
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель Врач о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов Прогноз из США: в Россию завезут мигрантов из Афганистана и Пакистана
Комментарии
Наука и техника , Наука , Погода , Пожары
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»91
Зеленского обвинили в плагиате3
Зеленский попросил ЕС о наказании чиновников РФ305
Стало известно отношение украинцев к России413
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
Видео
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
05:45
Зеленского обвинили в плагиате
В мире Украина
03:08
Чернокожий ликвидатор ЧАЭС рассказал об аварии
Общество
03:17
Шоу Малышевой уличили во лжи
Шоу-бизнес
02:46
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»
Политика Европа
02:21
Разин вмешался в скандал с отравлением Алибасова
Шоу-бизнес
04:10
Зеленский попросил ЕС о наказании чиновников РФ
В мире Политика
03:58
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
В мире Политика
01:13
Перед ПМЭФ открылся легальный бордель
Общество
01:04
«Преподнесла внучка Лиды»: кто «отравил» Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение