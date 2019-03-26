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США соберут над Землей ядерный двигатель 

Lenta.ru 58 минут назад
Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона запланировало испытать на околоземной орбите демонстратор ракетного ядерного двигателя, сообщает The Aviation Week.
В качестве топлива для силовой установки предлагается использовать низкообогащенный уран, в котором содержание изотопа U-235 варьируется в пределах 5-20 процентов. Топливные элементы реактора планируется производить аддитивным способом. Полную сборку демонстратора в целях безопасности предлагается провести на околоземной орбите.
Финансирование проекта ROAR (Reactor On A Rocket) прописано в бюджетном запросе на 2020-й финансовый год в размере десяти миллионов долларов.
В марте стало известно, что «Роскосмос» потребовал от «Центра Келдыша» (входит в госкорпорацию) неустойку в размере 155 миллионов рублей за просрочку исполнения государственного контракта на создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.
В ноябре 2018 года «Роскосмос» показал облик космического аппарата с ядерной энергодвигательной установкой, созданием которой занимается «Центр Келдыша».
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Наука и техника , Видео , Пентагон , Роскосмос , США
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