Астрономы обнаружили «бегство» Юпитера с орбиты

Согласно выводам исследователей, планета совершила «путешествие» по Солнечной системе еще пять миллиардов лет назад.

Астрофизики из шведского университета Лунда опубликовали шокирующее исследование на страницах научного издания Astronomy & Astrophysics. По их мнению, пятая планета Солнечной системы — Юпитер, — «сбежала» с орбиты.

Согласно выводам исследователей, планета совершила «путешествие» по Солнечной системе еще пять миллиардов лет назад. Тогда Юпитер был размером с Землю и представлял собой банальный ледяной астероид, находивший от Солнца на расстоянии в четыре раза большем, чем сейчас. Но потом он «поплыл» по спирали, в результате чего шел к месту назначения около миллиона лет.

Об этих удивительных перемещениях ученым рассказали так называемые «троянские» астероиды, которые состоят из двух групп и располагаются по обе стороны от Юпитера. В настоящее время считается, что эта планета является самой крупной.

Кроме того, ранее стало известно, что на последней неделе марта произойдет одно из самых необычных «шоу» на небосклоне — Малый парад планет. Однако, чтобы его увидеть, необходимо встать до рассвета. По одну сторону от Солнца выстроятся Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер. При этом можно будет заметить также стареющий серп Луны.

Ранее космический аппарат NASA «Юнона» (Juno) сделал впечатляющий снимок ураганов на поверхности Юпитера. Сфотографировать природное явление удалось при пролете около планеты 21 декабря 2018 года.