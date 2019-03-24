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На Землю надвигается магнитная буря 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Три мощные вспышки на солнце вызвали магнитную бурю, которая теперь надвигается на Землю. Об этом сообщает "Первый канал".
По прогнозам ученых, возбуждение магнитного поля продлится до конца месяца.
Астрономы посоветовали почаще смотреть на небо, так как излучение вызывает Северное сияние, которое в такие периоды появляется не только в приполярных областях.
Коме того, врачи предупреждают, что у некоторых жителей планеты из-за магнитной бури может ухудшится самочувствие и здоровье.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют возвращение зимы в Москву.
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