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Орбиту МКС увеличат на 1,2 км 

ТАСС + ещё 1 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) предварительно запланирована на 23 марта. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), в ведении которого находится Центр управления полетами (ЦУП).
"Коррекция орбиты запланирована на 23 марта, включение двигательной установки — на 17:22 мск. Средняя высота увеличится на 1,2 км. Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-10" должны проработать 342,3 секунды", — отметили в институте.
Как рассказали в ЦНИИмаш, коррекция будет связана с формированием баллистических условий для полета российского транспортного корабля "Прогресс-МС-11", запуск которого запланирован на 4 апреля.
Предыдущая коррекция орбиты полета станции проводилась 26 февраля 2019 года. Тогда средняя высота полета МКС увеличилась на 1,6 км.
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Наука и техника , ЦНИИМАШ
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