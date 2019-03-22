Таяние ледника повредило российскую станцию в Антарктиде

Обломки айсбергов, образовавшихся в результате сброса льда с ледника Долк на берегу залива Прюдс, повредили российскую антарктическую станцию «Прогресс». В настоящее время полярники устраняют последствия инцидента. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Отмечается, что при сбросе льда образовалась крупная волна, которая разрушила и привела в движение дрейфующий вдоль берега лед, а также небольшие айсберги. В результате на берег было выброшено большое количество обломков, нанесших урон 70 метрам сливной магистрали станции, установленной на стальные опоры. Лед повредил гидрологический балок и прицеп вездехода.

Кроме того, был нанесен ущерб и китайской станции Зонг-Шан, где волна разметала контейнеры и другое имущество.

Таяние льдов в Антарктиде представляет угрозу для другой полярной станции — «Халли-6», которую пришлось перемещать в другое место. Конструкция станции позволяет транспортировать ее на десятки километров с помощью буксирующих тракторов.