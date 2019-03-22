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В Перу обнаружили неизвестный вид гадюки 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Перуанские исследователи обнаружили неизвестный ранее вид гадюки, представители которого обитают только на территории Национального парка Бауаха-Сонене в юго-восточной части перуанской Амазонии. Эти пресмыкающиеся являются эндемиками зоны саванн региона Мадре-де-Дьос, граничащего с Боливией и Бразилией, сообщила Национальная служба природных территорий, охраняемых государством (Sernanp).
Новому виду ядовитых змей ученые присвоили имя Bothrops sonene — по названию реки, которая протекает в регионе Мадре-де-Дьос и на языке местных индейцев звучит как Сонене. Этот вид пресмыкающихся отличается от других тем, что его представители имеют светло-зеленый цвет с пятнами в форме буквы "С" на спине и своеобразной формой чешуек на голове и теле.
Исследователи установили, что Bothrops sonene относится к семейству гадюковых или виперовых. Они имеют пару относительно длинных, полых внутри зубов, которые используются для выделения яда из ядовитых желез, находящихся за верхней челюстью.
Новый вид гадюки исследователи обнаружили во время общего мониторинга биоразнообразия Национального парка Бауаха-Сонене. В нем принимали участие перуанские и иностранные ученые из разных специализированных центров по изучению флоры и фауны.
Национальный парк Бауаха-Сонене, площадь которого в настоящее время составляет более 1 млн га, создан в 1996 году для сохранения влажных лесов Амазонии. На его территории произрастает около 20 тыс. видов растений, обитает около 600 видов птиц, 174 вида млекопитающих, около 100 видов рептилий и амфибий, 232 вида рыб и более 1,3 тыс. видов бабочек.
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Наука и техника , Наука , Экология , Боливия , Бразилия , Перу
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