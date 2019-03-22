ИТМО и Siemens открыли совместную лабораторию

Торжественная церемония открытия научно-исследовательской лаборатории "Когнитивные технологии в промышленности", созданной петербургским Университетом ИТМО и компанией Siemens , прошла в пятницу в Санкт-Петербурге , сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Наши ожидания [от открытия лаборатории] — это, прежде всего, научно-исследовательская деятельность, которая должна нам помочь в нашей дальнейшей локализации здесь, в России. Это дальнейшая коммерциализация в области цифровой трансформации, и для этого нам работа с университетом, как научной базой, совершенно необходима", — сказал в ходе церемонии президент Siemens в России Александр Либеров.

Лаборатория будет заниматься разработкой новых решений в области системного искусственного интеллекта с использованием методов машинного обучения, обработки больших объемов данных и когнитивных технологий для промышленности, электроэнергетики, нефтегазовой отрасли. Также будут решаться задачи сферы ЖКХ, здравоохранения, транспорта и развития городской инфраструктуры.

Одним из результатов совместной научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения должно стать создание цифрового ассистента оператора медицинского оборудования Siemens, отмечают в вузе.