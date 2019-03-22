Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ИТМО и Siemens открыли совместную лабораторию 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Торжественная церемония открытия научно-исследовательской лаборатории "Когнитивные технологии в промышленности", созданной петербургским Университетом ИТМО и компанией Siemens, прошла в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
"Наши ожидания [от открытия лаборатории] — это, прежде всего, научно-исследовательская деятельность, которая должна нам помочь в нашей дальнейшей локализации здесь, в России. Это дальнейшая коммерциализация в области цифровой трансформации, и для этого нам работа с университетом, как научной базой, совершенно необходима", — сказал в ходе церемонии президент Siemens в России Александр Либеров.
Лаборатория будет заниматься разработкой новых решений в области системного искусственного интеллекта с использованием методов машинного обучения, обработки больших объемов данных и когнитивных технологий для промышленности, электроэнергетики, нефтегазовой отрасли. Также будут решаться задачи сферы ЖКХ, здравоохранения, транспорта и развития городской инфраструктуры.
Одним из результатов совместной научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения должно стать создание цифрового ассистента оператора медицинского оборудования Siemens, отмечают в вузе.
ТАСС: последние новости
Рогозин заявил о новой фазе соревнования РФ с ведущими странами по пилотируемым программам В Перу обнаружили неизвестный ранее вид гадюки Астронавты NASA проведут замену аккумуляторов на МКС
Комментарии
Наука и техника , Наука , Технологии , Siemens , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
Посмертное признание: чего требуют родные Началовой
Шоу-бизнес Статьи
В сеть попало видео спасения провалившегося под лед ребенка
Происшествия Общество
Пока вы спали: Кому положены две пенсии
Общество
Корабль разнес набережную при швартовке
Происшествия Общество
«Оказалась ненужной»: что убило Началову
Шоу-бизнес Статьи
В столичном метро появились новые поезда
Новости Москвы
В Нижнекамске мужчина убил полицейского
Происшествия Криминал
За что уволен гендиректор Росгеологии
Политика
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Началова получит звание посмертно
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение