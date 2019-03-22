Ученые выяснили, кто появился раньше — курица или цыпленок

Химический анализ миниатюрных останков древнего птенца, найденного в Испании , помог ученым доказать, что они были больше похожи на цыплят и утят, а не на орлят или детенышей голубей. Выводы ученых были представлены в журнале Scientific Reports.

"Одно из перьев, которые мы нашли в этой окаменелости, обладало достаточно большими размерами, и при этом было похоже на покровы других древних птенцов. Это говорит о том, что даже новорожденные птенцы энанциорнисов обладали хорошо развитыми маховыми перьями", — рассказывает Хесус Маруган-Лобон (Jesús Marugán-Lobón) из Автономного университета Мадрида (Испания).

До недавнего времени ученым были известны лишь единичные примеры окаменелых яиц динозавров и фрагменты их скорлупок. В последние 20 лет картина кардинально поменялась — палеонтологи нашли сразу несколько "кладбищ яиц" на севере Китая и в монгольской части пустыни Гоби, и десятки яиц крупнейших динозавров Земли в Аргентине

Благодаря им мы знаем, что некоторые динозавры были теплокровными существами, высиживающими яйца примерно так же, как это делают современные пернатые. Вдобавок, ученые нашли намеки и на то, что пернатые динозавры и первые птицы умели заботиться о потомстве и после его выхода на свет.

Эти открытия, как отмечает Маруган-Лобон, пока не помогли ученым найти ответ на один из главных вопросов, связанных с первыми днями жизни древних птиц. Пока не понятно, были ли их детеныши такими же беспомощными, как птенцы кукушек или орлов, или же они рождались зрячими и умели быстро бегать или даже летать практически сразу после рождения.

Испанские палеонтологи и их коллеги из США и Гонконга нашли один из ответов на этот вопрос, обратив внимание на одну отличительную черту, характерную для всех зрелорождающихся птенцов и отсутствующую у их беспомощных "кузенов".

Как может заметить любой человек, видевший новорожденных цыплят, первые покрыты пухом сразу же после выхода из яйца и отращивают полноценные перья в первые же часы жизни. Это абсолютно не свойственно для беспомощных птенцов, чье тело остается голым на протяжении многих дней.

Перья, в отличие от других характерных черт новорожденных птенцов, должны хорошо сохраняться при формировании окаменелостей, что позволяет, в теории, отличить первый тип детенышей от вторых. На практике ученым не удавалось этого сделать из-за отсутствия подходящих отпечатков их тел или неоднозначного характера перьеобразных структур внутри них.

Недавно Маруган-Лобон и его коллеги проводили раскопки в местечке Лос-Ойяс в центральных регионах Испании, неподалеку от города Куэнка. Здесь залегают породы, сформировавшиеся в середине мелового периода, примерно 127 миллионов лет назад.

В это время Иберийский полуостров, как и почти вся Европа, был покрыт мелководным морем. На его дне сложились идеальные условия для формирования окаменелостей — там почти полностью отсутствовал кислород и другие агрессивные молекулы. Это позволило костям птенца энанциорниса, упавшего в море через несколько часов после рождения, дожить до наших дней почти в нетронутом виде.

Изначально палеонтологи, как вспоминает Маруган-Лобон, не смогли найти никаких химических или визуальных следов перьев рядом костями этого птенца. Это заставило их заключить, что он был больше похож на орлят или голубят, чем на "взрослых" детенышей уток, гусей и кур.

Несколько месяцев назад они начали повторно изучать эти окаменелости, используя не традиционные методики химического анализа, а обстреливая окаменелость при помощи коротких вспышек лазера и наблюдая за тем, как различные молекулы, присутствующие в ней, поглощают и обратно излучают свет.

Подобный подход, как недавно обнаружили физики, позволяет находить даже самые незаметные химические следы пигментов и прочих компонентов перьев и других мягких тканей, не оставивших видимых следов внутри отпечатков тел. Отслеживая расположение подобных молекул, можно восстановить облик тех частей тела или каких-то других объектов, где они присутствовали.

Просветив окаменелость подобным образом, Хесус Маруган-Лобон и его коллеги обнаружили, что странные желтые и коричневые пятна, окружавшие кости крыльев и шеи птенца, на самом деле были не следами травы, а длинных маховых и вторичных перьев маленького энанциорниса.

Это заставило ученых полностью пересмотреть свои первоначальные выводы и заключить, что их находка была больше похожа на цыпленка по облику и поведению, чем на беспомощных детенышей орлов или голубей. Данное открытие в корне меняет представления палеонтологов о том, как могли вести себя древние птицы в первые дни своей жизни, заключают исследователи.