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Детектор нейтронов и гамма-лучей" сделает «флюорографию» Луне 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Детектор нейтронов и гамма-лучей АДРОН на посадочном модуле космического аппарата "Луна-25" просветит грунт Луны на глубину около 60 см, чтобы изучить его состав. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.
"Мы с помощью нейтронного генератора просвечиваем грунт на достаточно большую глубину — 60 см. Это как флюорография в больнице: мы просвечиваем нейтронами, получаем спектр вторичного излучения, по которому судим о том, что находится на этой глубине", — отметил Митрофанов.
АДРОН даст "оценку содержания разных химических элементов, которые находятся в грунте" и передаст данные на Землю.
По его словам, зимой прибор был сдан, сейчас он находится на комплексных испытаниях. Похожий детектор в будущем планируется установить на аппарат "Луна-27".
Цель проекта "Луна-25" — запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Академия наук считает 2021 год оптимальным временем для реализации проекта.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РАН
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