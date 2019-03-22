Детектор нейтронов и гамма-лучей" сделает «флюорографию» Луне

Детектор нейтронов и гамма-лучей АДРОН на посадочном модуле космического аппарата "Луна-25" просветит грунт Луны на глубину около 60 см, чтобы изучить его состав. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

"Мы с помощью нейтронного генератора просвечиваем грунт на достаточно большую глубину — 60 см. Это как флюорография в больнице: мы просвечиваем нейтронами, получаем спектр вторичного излучения, по которому судим о том, что находится на этой глубине", — отметил Митрофанов.

АДРОН даст "оценку содержания разных химических элементов, которые находятся в грунте" и передаст данные на Землю.

По его словам, зимой прибор был сдан, сейчас он находится на комплексных испытаниях. Похожий детектор в будущем планируется установить на аппарат "Луна-27".