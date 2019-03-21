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Предсказано катастрофическое подводное извержение 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Peter Giovannini / ZumaPress / Globallookpress.com
Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру. Согласно их гипотезе, подземные толчки связаны с вулканической активностью на дне моря, которая может привести к крупнейшему подводному извержению в истории. Об этом сообщается в Science Alert.
Исследователи проанализировали данные сейсмографов, полученные в течение шести месяцев, предшествовавших явлению. Согласно их выводам, под морским дном произошло перемещение больших объемов магмы (более одного кубического километра) на глубине 28 километров под поверхностью. Раскаленные породы, в которых содержится газ, не достигли поверхности, а перетекли в окружающие отложения. Это объясняет, почему снаружи ничего не наблюдалось.
Если извержение произойдет, то оно станет одним из самых крупных в истории. Выводы ученых также соответствуют геологическим процессам, наблюдающимся на Майотте. Остров опускается со скоростью девять миллиметров в месяц и перемещается на восток со скоростью 16 миллиметров в месяц.
Однако некоторые феномены, связанные с подземными толчками, пока не получили объяснение. Они включают появление высокочастотных импульсов, сопровождаемых основную сейсмическую активность, появление мертвой рыбы и то, что явление произошло в восточной части архипелага, а не на западе, где расположены острова вулканического происхождения. Кроме того, пока неизвестно, что именно могло вызвать смещение магмы.
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