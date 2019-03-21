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Под Воронежем нашли ребро мамонта с застрявшим в нем наконечником 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Во время раскопок стоянки каменного века российские археологи обнаружили ребро мамонта с застрявшим в нем наконечником, который был сделан из бивня другого мамонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника экспедиции института истории и материальной культуры РАН Андрея Синицына.
По информации специалистов, данный фрагмент ребра мамонта является древнейшим среди подобных и относится к первой волне распространения в Европе Homo sapiens sapiens.
Синицын уточнил, что ребро нашли случайно в ходе зачистки стенки раскопа.
Причем, по словам археолога, исследователям крайне редко удается найти свидетельства охоты на мамонта, и такие находки воспринимается, как "источники с повышенной информационной нагрузкой".
Ранее сообщалось, что череп мамонта с кладом внутри обнаружили в Подмосковье.
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Наука и техника , Наука
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