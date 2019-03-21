Инженеры НАСА пока не выяснили, что произошло с буром зонда InSight

Инженеры НАСА и Германского авиационно-космического центра (DLR) пока не смогли понять, что послужило причиной остановки бура посадочного модуля InSight, но при этом они намерены возобновить его работу в конце марта. Об этом сообщает пресс-служба DLR.

"Мы до сих пор не уверены в том, действительно ли "крот" заблокирован небольшим камнем или слоем гальки, или же его просто заклинило. Это могло легко произойти из-за того, что он вошел в грунт под углом в 15 градусов", — заявил Тильман Спон (Tilman Spohn), руководитель проекта HP3 в DLR.

Спускаемый модуль InSight совершил в начале декабря прошлого года успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса. Он стал официальным наследником другого зонда-геолога НАСА, лендера "Финикс", севшего на Марс в мае 2008 года для поисков следов жизни и воды в его почве.

В конце февраля немецкие ученые и их американские коллеги начали установку второго главного инструмента InSight, буровой установки HP3. Эта сложная многоступенчатая процедура завершилась только в начале марта, когда "крот", как называют этот прибор геологи, начал погружаться в грунт Марса.

По изначальным планам ученых, за первые сутки работы HP3 должен был проникнуть на глубину примерно в 70 сантиметров. Эта задача была исполнена лишь частично — бур достаточно быстро прошел первые 18 сантиметров пути, однако потом он столкнулся с камнем и начал двигаться вдоль него, наклонившись на 15 градусов.

Пройдя около 30 сантиметров, "крот" перестал погружаться, в результате чего автоматика зонда отключила его. Последующие несколько недель ученые НАСА и DLR потратили на то, чтобы понять, что именно произошло с буром — заклинил ли он или просто "топчется" на месте, столкнувшись с крупным камнем.

Ответа на этот вопрос, как отметили Спон и Брюс Банердт (Bruce Banerdt), руководитель миссии InSight в НАСА, пока нет из-за противоречивости и "стохастичности" данных, которые передал зонд на Землю.

Подобные заявления связаны с тем, что ученые пока не знают, как именно устроен грунт в той точке, куда был погружен бур зонда. К примеру, он может состоять как из относительно однородной и плотной материи, так и представлять собой набор из множества крупных кусков гальки.

Это мешает однозначной интерпретации сейсмических данных — вполне возможно, что бур не заклинило, а что он просто "болтается", перескакивая одного небольшого камня на другой. Поэтому инженеры НАСА и DLR могут однозначно сказать, что именно произошло и как нужно поступить ученым.

Для разрешения этой дилеммы Спон и Банердт готовы идти на риск. Они планируют предложить руководителям космических агентств включить бур на 10-15 минут в конце марта и одновременно проследить за его работой при помощи сейсмометра и камер InSight.

Параллельно ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА будут проводить аналогичные манипуляции с копией HP3, которую специалисты DLR планируют доставить в США в самое ближайшее время. Сопоставление результатов замеров на Марсе и опытов на Земле, как надеются геологи, поможет понять, что произошло с буром и спасти его, если это возможно.