Роскосмос получил деньги на строительство второй очереди Восточного

Роскосмос получил финансирование на открытие второй очереди строительства космодрома Восточный. Об этом в четверг сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин

"Вчера получили финансирование для открытия второй очереди строительства космодрома Восточный. Надеюсь, что в конце апреля — начале мая мы начнем работы, в том числе бетонирование стартовых столов для семейства "Ангара", — отметил Рогозин.

По его словам, сейчас идет подготовка распоряжения правительства о начале этих работ. Рогозин отметил, что работы должны быть завершены в срок, к 2023 году.