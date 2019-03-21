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Роскосмос получил деньги на строительство второй очереди Восточного 

ТАСС + ещё 5 40 минут назад
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Роскосмос получил финансирование на открытие второй очереди строительства космодрома Восточный. Об этом в четверг сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Вчера получили финансирование для открытия второй очереди строительства космодрома Восточный. Надеюсь, что в конце апреля — начале мая мы начнем работы, в том числе бетонирование стартовых столов для семейства "Ангара", — отметил Рогозин.
По его словам, сейчас идет подготовка распоряжения правительства о начале этих работ. Рогозин отметил, что работы должны быть завершены в срок, к 2023 году.
23 января вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания о финансово-экономическом состоянии Роскосмоса и его подведомственных организаций сообщил, что госкорпорация запустила процедуру расторжения контракта с ПСО "Казань" на строительство второй очереди космодрома Восточный. По его словам, это происходит по взаимному согласию сторон. На данный момент процедура расторжения контракта продолжается. Вице-премьер напомнил, что контракт был заключен в 2018 году. Борисов также отметил, что к 2021 году никто не способен завершить строительство.
В четверг лидер ЛДПР Владимир Жириновский вместе с Рогозиным посетил НПО им. С. А. Лавочкина, которое производит космические аппараты.
ТАСС: последние новости
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Наука и техника , Наука , Технологии , Юрий Борисов , Дмитрий Рогозин , Владимир Жириновский , Роскосмос , ЛДПР , НПО им. С.А. Лавочкина
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