Человечество произошло от южноафриканцев

Генетики сумели разглядеть в митохондриальной ДНК современных людей свидетельства переселения их далеких предков с юга африканского континента на его восток, случившегося примерно 65 тысячелетий назад.

Homo sapiens появился в Африке около 300 тысяч лет назад — сейчас это предмет консесуса ученых. Но Африка большая, а временные рамки известны очень приблизительно. Неудивительно, что вопрос «где и когда?» продолжает оставаться дискуссионным.

Внести свою лепту в дискуссию попыталась группа генетиков и антропологов из британских и португальских университетов. Ученые проанализировали митохондриальную ДНК современных африканцев, живущих в разных местах континента, наследуемую по материнской линии. Преимуществом этой работы, выделяющей ее на фоне предыдущих, была большая точность, обусловленная применением современной техники.

Ученые, как они считают, смогли выделить признаки того, что около 65 тысяч лет назад какая-то группа Homo sapiens переселилась с южной оконечности Африки куда-то приблизительно в район современной Эфиопии и там смешалась с местными сапиенсами, жившими в тех местах ранее. Получившийся «гибрид» смог затем найти выход из Африки и за несколько десятков тысяч лет заселить весь мир кроме Антарктиды.

В ядерной ДНК, вероятно, когда-то была та же информация, но за прошедшее время она «стерлась» из-за рекомбинации генов.

Это не очень проясняет вопрос о происхождении сапиенсов и степени их похожести друг на друга и на нас, но позволяет по-новому взглянуть на процессы видообразования в данном случае.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Scientific Reports.