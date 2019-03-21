Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Яндекс» устранил проблемы в работе сервисов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ТАСС
Ряд пользователей столкнулись 21 марта с кратковременными трудностями с доступом к сервисам «Яндекса», в настоящее время сервисы возвращаются к работе в штатном режиме. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.
«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», — говорится в сообщении.
По данным сервиса Downdetector, первые сообщения о проблемах с доступом к сервисам «Яндекса» появились в 17:02.
Чаще всего пользователи жаловались на проблемы сайтом (50%), почтой (36%) и с сервисами, связанными с деньгами (13%). В основном жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Краснодара, Казани, Уфы, Челябинска и Нижнего Новгорода.
Агентство «Москва»: последние новости
Минпромторг: МАКС-2019 состоится в ранее запланированные сроки «Ростех» опроверг информацию об отмене проведения авиасалона МАКС-2019 Р.Вильфанд посоветовал москвичам не сажать картошку в майские праздники из-за заморозков
Наука и техника , Интернет , Технологии , Яндекс
Читайте также
Видео
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение