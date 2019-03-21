«Яндекс» устранил проблемы в работе сервисов

Ряд пользователей столкнулись 21 марта с кратковременными трудностями с доступом к сервисам «Яндекса» , в настоящее время сервисы возвращаются к работе в штатном режиме. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», — говорится в сообщении.

По данным сервиса Downdetector, первые сообщения о проблемах с доступом к сервисам «Яндекса» появились в 17:02.

Чаще всего пользователи жаловались на проблемы сайтом (50%), почтой (36%) и с сервисами, связанными с деньгами (13%). В основном жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Краснодара, Казани, Уфы, Челябинска и Нижнего Новгорода.